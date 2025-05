Roborock Saros Z70 saapuu Suomessa myyntiin – tulevaisuuden älykotilaite on täällä

Roborockin Saros Z70 mullistaa käsityksemme robotti-imureista. Nyt Suomessa myyntiin saapuva laite ei ole pelkkä imuri, vaan älykäs kodinhoitaja, jonka tekoälypohjainen kartoitus ja navigointi ovat huippuluokkaa. Saros Z70 tarjoaa Roborockin tähän mennessä tehokkaimman imutehon, se pystyy ylittämään kynnykset vaivattomasti ja sisältää uraauurtavan monitoimitelakan.

Saros Z70 nostaa robotti-imureiden riman aivan uudelle tasolle. Malli perustuu uusimman lippulaivatuotteen, Saros 10:n, ominaisuuksiin, ja tarjoaa toiminnallisen, erittäin ohuen (7,98 cm) muotoilun ja huikean 22 000 Pa:n imutehon. Lisäksi se on suunniteltu erityisesti pohjoismaisten älykotien tarpeisiin.

"Saros Z70 on enemmän kuin pelkkä imuri – se on robottiavustaja. Se on laite, jossa yhdistyvät kaikki Roborockin uusimmat innovaatiot, ja se vie meidät entistä lähemmäksi tulevaisuuden älykoteja. Laite tunnistaa ympäristönsä, tekee nopeita päätöksiä ja liikkuu tarkkuudella, jota emme ole aiemmin nähneet markkinoilla", sanoo Monique Dugarte Ramos, Roborockin Nordic PR Manager.

Suunniteltu moderneihin koteihin

Saros Z70:n uuden sukupolven StarSight 2.0 -navigointijärjestelmä yhdistää tekoälyn, RGB-kameran ja 3D Time-of-Flight -sensorit, joilla se luo erittäin tarkan kartan kodista. Järjestelmä tunnistaa tällä hetkellä jopa 108 erilaista estettä, joita se osaa välttää siivousjaksojen aikana. Käyttäjät pääsevät pian mukauttamaan sovelluksessa esteluokkia entisestään oman kodin tarpeisiin parhaiten sopivaksi.

Lisäksi VertiBeam-teknologia auttaa robottia liikkumaan sujuvasti johtojen, eri muotoisten huonekalujen ja ahtaiden tilojen ympäri. Saros Z70 on siis täydellinen valinta moderneihin pohjoismaisiin koteihin.

Yhtäkään sukkaa ei jätetä

OmniGrip-käsivarsi on täysin integroitu robotti-imurin erittäin ohueen muotoiluun (vain 7,98 cm korkea) ja tarvittaessa avautuu automaattisesti. Robotti käyttää sisäänrakennettuja antureita, kameraa ja LED-valoja arvioidakseen, pystyykö se poimimaan ja lajittelemaan esineen. Se tunnistaa ja siirtää esineen ja lopulta siivoaa huolellisesti alueen sen alta.

Kodin arvokkaiden esineiden suojelemiseksi Roborock Saros Z70:n ohjelmisto tukee tällä hetkellä automaattista käsittelyä neljälle esineluokalle, joiden paino on enintään 300 grammaa. Esineluokkiin kuuluu kotien yleisimmät esineet, eli pyyhkeet, rypistetyt paperipallot (tai vastaavat), sukat ja kevyet kengät. Vaikka valikoimaa päivitetään tulevissa ohjelmistoversioissa, käyttäjät voivat jo kokeilla Roborockin OmniGrip-käsivarren hyödyntämistä muidenkin esineiden käsittelyyn (tai vain pitää hauskaa sen kanssa) ohjaamalla käsivartta etänä sovelluksella.

Lisäturvallisuuden takaamiseksi järjestelmään on sisällytetty lapsilukko ja hätäpysäytys.

Täydellinen apuri lemmikkikoteihin

Kuten äskettäin julkaistu lippulaivamalli Saros 10, myös Saros Z70 on varustettu Roborockin tehokkaimmalla 22 000 Pa:n imuteholla ja älykkäällä kietoutumisenestojärjestelmällä. Tämä tekee siitä luotettavan apurin koteihin, joissa murut, pöly ja lemmikkien karvat ovat jokapäiväistä elämää. Laitteen pääharjan ja joustavan sivuharjan yhdistelmä takaa perusteellisen ja kattavan puhdistuksen.

Lisäksi kaksi pyörivää moppia nousevat automaattisesti estämään lian leviämistä jo puhdistetuille pinnoille, ja auttavat lattioita kuivumaan nopeammin.

Suunniteltu pohjoismaisiin koteihin

Vain 7,98 cm korkea Saros Z70 liukuu vaivattomasti sohvien, sänkyjen ja kaappien alle, jonne perinteiset imurit harvoin yltävät. Lisäksi säädettävän AdaptiLift-alustansa ansiosta se ylittää sujuvasti paksut matot sekä perinteiset, jopa neljä senttimetriä korkeat pohjoismaiset kynnykset, ja osaa siten siirtyä saumattomasti puulattioiden, laattojen tai mattojen välillä.

Video, ääniohjaus ja lemmikkiystävälliset tilat

OmniGrip™-käsivarteen integroitu kamera mahdollistaa videopuhelut ja valvontatoiminnot, joiden avulla käyttäjät voivat olla vuorovaikutuksessa kotinsa kanssa ja tarkistaa lemmikkiensä voinnin. Robotti-imurin lemmikkitila nimittäin tunnistaa eläimet sekä niiden lepopaikat, ja osaa mukauttaa siivousreittinsä niin, ettei se häiritse lemmikkejä. "Hei, Rocky!" -äänikomennolla siivous voidaan käynnistää välittömästi, ja Apple Watch- sekä Matter 1.4 -tuen ansiosta Z70:n integrointi älykotiin on helpompaa kuin koskaan.

Monitoimitelakka, joka tekee työn puolestasi

Roborockin uusi Monitoimitelakka 4.0 hoitaa kaiken latauksesta moppien puhdistukseen. Moppi puhdistuu automaattisesti 80°C kuumalla vedellä, ja sovelluksella ohjattavan mopin irroituksen ansiosta voidaan välttää ylimääräinen kosteus, kun mattoja imuroidaan. Nopea 2,5 tunnin lataus varmistaa, että robotti on aina valmis seuraavaan tehtävään, sopien täydellisesti kiireisiin kotitalouksiin.

Suositushinta ja saatavuus

Roborock Saros Z70 on ennakkotilattavissa kesäkuun alusta alkaen Powerista ja Gigantista. Virallinen myynti alkaa kesäkuun lopulla. Suositushinta: 1899 €

Tuotelainat ja mediapyynnöt:

Mellakka Helsinki

casper.pfitzner@mellakka.fi