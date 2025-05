Vastine: Viemärin sukitus ei aiheuta pinnoitukseen liitettyjä ongelmia

Akvatek on viemäreiden sukituksiin, huoltoihin ja viemärikuvauksiin erikoistunut suomalainen yritys. Tehtävämme on ennaltaehkäistä viemäreistä johtuvia vesivahinkoja kiinteistöissä. Teemme kiinteistöihin vuosittain tuhansia kuvaus- ja huoltotoimenpiteitä sekä viemäriputkien korjauksia sukitusmenetelmällä. Akvatekin omistajat ovat töissä yhtiössä ja omistus on 100% :sti suomalainen. Palvelemme asiakkaitamme kaikkialla Suomessa. Työllistämme yli 70 viemärialan ammattilaista Oulun, Vantaan, Porvoon, Tampereen, Seinäjoen ja Jyväskylän toimipisteillämme.