YHDYSKUNTAJÄTEVEDENPUHDISTUKSEN GREEN DEAL

Puhdistamon ilmastotyö edistää Turun tavoitteita. Turun tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä, jolloin kaupunki täyttää 800 vuotta. Tällöin Turku on Suomen ensimmäinen ilmastopositiivinen kaupunki eli se sitoo enemmän hiiltä kuin päästää ilmakehään. Turku on ilmasto-osaajien kaupunki, missä hiilineutraaliutta edistetään monin eri tavoin.