Museovirasto jakoi valtionavustuksia ammatillisten museoiden innovatiivisille hankkeille

Ammatillisten museoiden innovatiivisten hankkeiden tavoitteena on lisätä kulttuuriperinnön ja taiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja merkitystä kehittämällä uudenlaisia toimintamalleja sekä edistämällä Museopoliittisen ohjelman ja YK:n Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteita. Avustusten tavoitteena on edistää sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä.

Museoiden innovatiivisilla avustuksilla on kehitetty museokenttää jo vuodesta 2001 lähtien.



”Tänä vuonna erityisesti ilahdutti se, että aiempien vuosien innovatiivisten hankkeiden tuloksia ja kokemuksia hyödynnetään alkavissa hankkeissa. Onkin tärkeää, että hankkeet jäävät elämään, niitä jatkokehitetään ja hankkeen pitkäaikaiset vaikutukset säteilevät koko museokenttään”, kertoo Museoviraston erikoisasiantuntija Anna Alavuotunki.

Museovirasto vastaanotti kaikkiaan 38 hakemusta, ja haettu summa oli yhteensä 1 319 491 euroa. Avustusta myönnettiin 13 hankkeelle. Pienin avustus oli 19 000 euroa ja suurin 45 000 euroa.

Yhteinen museo

Monessa tämän vuoden hankkeessa keskeisenä elementtinä on osallistaminen ja sitouttaminen museon toimintaan. Osallistamista tehdään esimerkiksi dokumentoinnin, kokoelmatyön, musiikkipedagogian, näyttelyiden tekemisen ja keskustelujen avulla. Yhteisenä tavoitteena hankkeille on, että kohderyhmät tuntisivat museon omakseen.

Lohjan museon Koko Lohjan museo -hankkeessa osallistetaan laajasti alueen asukkaita ja vahvistetaan paikallisidentiteettiä. Kuntaliitosten myötä Lohjan kaupunki on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Lohjan museonjohtajan Annamari Juvonen-Eskolan mukaan nyt alkavassa hankkeessa tavoitteena on tehdä museota tutuksi ja tunnetuksi koko nykyisen Lohjan alueella ja viedä toimintaa eri puolilla aluetta asuvien ihmisten saavutettavaksi. Samalla tallennetaan Lohjaan yhdistyneiden kuntien historiaa, jota ei laajasti vielä löydy museon kokoelmista.



”Kaikilla Lohjan eri alueilla on vahvat paikallisidentiteetit, joita haluamme edelleen tukea. Ne eivät ole katoamassa, vaan ovat alueittensa rikkaus. Pyrimme vahvistamaan alueiden välistä yhteishenkeä, löytämään samankaltaisuutta, yhteenkuuluvuutta ja yhdistäviä tekijöitä alueiden historiasta”, Juvonen-Eskola toteaa.

Yhteistyötä ja verkostotoimintaa

Avustettavissa hankkeissa kehitetään myös museoiden välistä yhteistyötä ja verkostotoimintaa. Esimerkiksi Lappeenrannan museoiden koordinoimassa Itä-Suomen alueen hankkeessa Museosto – Museoiden verkostotoiminnan mallit 2025–2026 kehitetään museoiden verkostotoiminnalle uusia pysyviä malleja, joiden avulla museot voivat toimia resurssiviisaammin, kestävämmin, vaikuttavammin ja innovatiivisemmin.



Itä-Suomen museoiden IMU-verkosto on jo muutaman vuoden ajan tehnyt yhteistyötä, jota avustusta saanut hanke tulee vahvistamaan.



”Hankkeen avulla haluamme oppia eri IMU-museoiden hyvistä käytänteistä ja kasvaa verkostotyön voimalla entistä vahvemmiksi toimijoiksi. Haluamme tarjota verkostotoiminnan malleja muillekin museoille, koska IMU-museot ovat suomalainen museokenttä pienoiskoossa”, kertoo Lappeenrannan vt. museotoimenjohtaja Reija Eeva.

Avustukset kehittävät koko museoalaa

Ammatillisten museoiden innovatiiviset avustukset ovat kehittämässä museoiden toimintaa ja matalan kynnyksen kokeiluita, mikä vahvistaa koko museokentän vaikuttavuutta. Hakemuksia arvioitaessa pidetään tärkeänä, että museot jakavat hankkeen tulokset koko museokentän hyödynnettäväksi. Tätä kautta museokenttä vahvistuu, ja hankkeen tulokset vahvistavat kulttuuriperinnön ja taiteen vaikuttavuutta yhteiskunnassa.



Vuodesta 2024 lähtien kaikki avustuspäätökset ovat nähtävissä tutkiavustuksia.fi -palvelussa.





Avustukset ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin vuonna 2025

Espoon kaupunki / Espoon kaupunginmuseo: Kestävän kulttuuriperintökasvatuksen toimintamalli ja podcast-sarja, 34 000 €

Haminan kaupunki / Haminan kaupungin museot: Yhteissoittoa yli vuosikymmenten, 21 000 €

Hämeenlinnan kaupunki / Hämeenlinnan kaupunginmuseo: Musiikkipedagogia ja moniaistillisuus ikkunana Jean Sibeliuksen elämään ja tuotantoon Sibeliuksen syntymäkodissa, 19 000 €

Jyväskylän kaupunki / Jyväskylän taidemuseo: Graffiti taiteena ja ammattina – sosiokulttuurinen työskentely- ja dokumentointihanke nuorille, 34 000 €

Kokkolan kaupunki / K.H.Renlundin museo: KLIK! Kamerasta kuvaksi, kuvasta tarinoiksi – Parviälyllä valokuvat ja kamerat ruotuun K.H.Renlundin museossa, 35 000 €

Kotkan kaupunki / Kymenlaakson museo: Yhdessä tehden - kymenlaaksolaisten oma museo, 32 000 €

Lahden kaupunki / Lahden kaupunginmuseo, Visuaalisten taiteiden museo Malva: Mahdollisuuksien Malva - nuoret, osallisuus ja taide, 45 000 €

Lappeenrannan kaupunki / Lappeenrannan museot: Museosto - Museoiden verkostotoiminnan mallit 2025–2026, 44 000 €

Lohjan kaupunki / Lohjan museo: Koko Lohjan museo, 43 000 €

Porin kaupunki / Satakunnan Museo: Kokoelmien voima - Kokoelmabrändin luominen Satakunnan Museolle, 44 000 €

Raumanmeren Merimuseosäätiö sr / Rauman merimuseo: Kompassi – suunta kohti museon kestävää liiketoimintaa, 25 000 €

Teatteri Hevosenkengän Kannatusyhdistys ry / Museo Leikki: Museo Leikistä leikkitiedon keskus: Leikkitiedon edistäminen, tallentaminen ja jakaminen muuttuvassa yhteiskunnassa, 34 000 €

Vantaan kaupunki / Vantaan kaupunginmuseo: Osallisuus osaksi museoarkea, 20 000 €