Kokoomuksen Sirén: Suojelutyölaki turvaa kriittiset toiminnot työtaistelujen aikana

”Kyseisellä lailla hallitus varmistaa, että suomalaisten henki, terveys, turvallisuus ja perusoikeudet eivät vaarannu, vaikka työtaisteluita syntyisi. Tämän vuoksi tarvitsemme pysyvän ja yleisen lainsäädännön suojelutyöstä”, Sirén sanoo.



Lain tavoitteena on varautua ennakolta vaikeisiin tilanteisiin, jotta tulevaisuudessa ei tarvitse säätää väliaikaista lainsäädäntöä työtaistelutilanteen ollessa jo käsillä. Laki asettaa työntekijäjärjestöille velvoitteen huolehtia siitä, ettei työtaisteluilla vaaranneta esimerkiksi ihmisten henkeä, terveyttä, ympäristöä tai kansallista turvallisuutta.



”Osapuolet jatkossakin ensisijaisesti neuvottelevat työtaistelun aikana tarvittavasta suojelutyöstä. Jos sopimukseen ei päästä, työntekijäjärjestön on lain nojalla varmistettava riittävän suojelutyön toteutuminen. Jos tämä velvoite jätetään hoitamatta, työnantaja voi hakea työtaistelun kieltämistä väliaikaisesti tai kokonaan. Viimeisenä keinona työnantaja voi teettää hätätyötä”, Sirén tarkentaa.



Valiokunta on tehnyt mietintöön muutoksia perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta. Muutokset korostavat suojelutyöstä neuvottelemisen ensisijaisuutta ja selkeyttävät, että työtaistelukiellon on koskettava vain kriittisten toimintojen turvaamiseksi välttämättömiä tilanteita.



”Halusimme varmistaa, että suojelutyöstä neuvotteleminen on ensisijaista ja velvoittavaa. Työtaistelukiellon osalta rajasimme kiellon vain välttämättömiin toimintoihin. Lisäksi tarkensimme hätätyön sääntelyä ja suojeltavien toimintojen luetteloa”, Sirén kertoo.



Valiokunnan mietintö sisältää myös lausuman, joka velvoittaa valtioneuvoston seuraamaan lain vaikutuksia käytännössä. Tarkasteltavia asioita ovat muun muassa potilas- ja asiakasturvallisuus työtaistelutilanteissa sekä työntekijöiden työtaisteluoikeuden toteutuminen. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö seuraa sääntelyn toimivuutta yleisellä tasolla.



”On ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että laki toimii käytännössä niin kuin on tarkoitettu – eli turvaa kriittiset toiminnot mutta ei tarpeettomasti rajoita työtaisteluoikeutta. Seuraamme tarkasti lain vaikutuksia ja sääntelyn toimivuutta”, Sirén päättää.