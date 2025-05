SDP:n Niina Malm ja Juha Viitala: Teollisuuspoliittisen strategian pitää olla todellinen keino vastata tulevaisuuden haasteisiin

Kotimaan teollisuuspolitiikan kysymykset ovat nyt konkreettisesti politiikan asialistan kärjessä. Teollisuuspoliittinen strategia luovutettiin joulukuussa 2024. Tämän pohjalta valtioneuvosto antoi eduskunnalle selonteon teollisuuspolitiikasta maaliskuussa. Malm korostaa, että maailman nopea muutos vaatii vielä strategiatyön jatkamista parlamentaarisesti.

– Hallituksen on ryhdyttävä toimenpiteisiin teollisuuspoliittisen strategiatyön jatkamiseksi parlamentaarisesti. Tavoitteena on laajentaa strategiaa niin, että varmistetaan erityisesti teollisuuden kriisi- ja säävarman sähkön saanti. Myös puolustusteollisuuden vahvistamisen ja kansainvälisen viennin lisäämisen olisi tarpeen sisältyä vahvemmin strategiaan, vaatii kansanedustaja ja SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm ja kertoo samalla jättäneensä eduskunnalle asiasta toimenpidealoitteen.

Yksi teollisuuspolitiikan strategian painopisteistä on vientiteollisuudessa ja sen keskeisenä tekijänä on logistiikan vahvistaminen ja kehittäminen. Viitala muistuttaa, että meriliikenne on avainasemassa, sillä 96 prosenttia Suomen ulkomaankaupasta kulkee meriteitse. Merikuljetuksia on Suomessa käytännössä mahdotonta korvata, joten niitä on kehitettävä.

– Kansainvälisen viennin lisäämisessä merenkulun rooli on merkittävä. Meriliikenteen turvaamisen merkitys kokonaisturvallisuuden kannalta on ratkaiseva ja satamien määrä ja tehokkuus tämän kokonaisuuden avaintekijöitä. Tämä vaatii vahvaa meri- ja telakkateollisuutta ja alan osaamista jatkossakin, painottaa kansanedustaja ja eduskunnan meriryhmän puheenjohtaja Juha Viitala.

– Teollisuuspoliittisen strategian tulee olla toimintaa ohjaava ja ajassa elävä ohje. Siksi jatkuva yhdessä käytävä vuoropuhelu eri tahojen kesken on menestyksemme tae, toteavat Malm ja Viitala.