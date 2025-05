SDP:n Johan Kvarnström: Orpon hallitus on pettänyt oman suuren lupauksensa

– Hallitus perusteli katastrofaalisia leikkauksia sillä, että velkaantumista on hillittävä – mutta tämä oli tyhjää puhetta. Oikeistopuolueet kasvattavat tietoisesti valtionvelkaa voidakseen rahoittaa veronalennuksia, joista hyötyvät eniten suurituloiset ja jo ennestään varakkaat. Tuloksena on, että tämä hallitus ottaa enemmän lainaa kuin Marinin hallitus – vieläpä ilman pandemiaa tai energiakriisiä. Samaan aikaan leikataan jälleen muun muassa koulutuksesta, ja sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeet jäävät huomiotta, Kvarnström toteaa.

– Me sosialidemokraatit emme olisi lähteneet mukaan suurituloisten veronkevennyksiin. On absurdia tehdä niin aikana, jolloin taloutta täytyy sopeuttaa oikeudenmukaisesti. Yhteisöverokannan alentaminen, vaikka se on jo kilpailukykyisellä tasolla, tekee kokonaisuudesta entistä kestämättömämmän. Alemmalla verotuksella on toki joitain myönteisiä vaikutuksia, mutta ne eivät ole suurempia kuin leikkaukset ja lisävelka, joita tarvitaan alennusten kattamiseen. Orpon–Purran hallituksen on lopetettava edellisen hallituksen syyttely – Marinin hallitus johti maata todellisen kriisin aikana. Nykyinen hallitus ottaa enemmän lainaa kuin mikään aiempi hallitus Suomen historiassa, vastoin niitä lupauksia, joilla oikeisto lähti vaaleihin, Kvarnström muistuttaa.

Kvarnströmin mukaan esimerkki hallituksen talouspoliittisesta huolettomuudesta on perintö- ja lahjaveron alarajojen nostaminen. Näin verotuloihin syntyy suuri aukko – lähes sata miljoonaa euroa vuodessa tulevina vuosina.

– Perintöjen verovapaus 30 000 euroon saakka on hyvä asia, mutta sitä olisi voitu tasapainottaa nostamalla verotusta perinnöille, jotka ylittävät puolen tai yhden miljoonan euron rajan. Mutta tämä on oikeistolle mahdotonta. Mieluummin lisää leikkauksia ja valtionvelkaa – siltä heidän ajattelunsa vaikuttaa. Nyt tarvitaan uusi suunta. Oikeudenmukaisempi ja kestävämpi sellainen, vaatii Kvarnström.