Pohde on parantanut omaishoidon tuen käsittelyaikoja

Ikäihmisten ja vammaisten palveluissa sekä perhe- ja sosiaalipalveluissa omaishoidon tuen hakemusten käsittely ja päätöksenteko toteutuu Pohteella pääsääntöisesti.



Omaishoidon tuen käsittelyprosessi on nopeutunut. Henkilöstöä on lisätty ja koulutusta on annettu. Vanhat omaishoidon sopimukset on päivitetty uuden toimintamallin mukaisesti, mikä on selkiyttänyt päätöksentekoa.



Toimenpiteitä jatketaan edelleen, jotta mahdolliset omaishoidon tuen hakemusten käsittely- ja päätöksentekoprosessin liittyvät puutteet saadaan korjattua mahdollisimman pian. Omaishoitajat ovat tärkeä voimavara ja omaishoidon kehittäminen ja siihen panostaminen nähdään Pohteella tärkeänä asiana.



Pohde antaa selvityksen omaishoidon tuen hakemusten käsittelyajoista ja päätösprosesseista 30.9.2025 mennessä aluehallintovirastolle. Pohde valvoo asian toteutumista myös itse ja omavalvontasuunnitelma on päivitetty. Omavalvonnan tavoitteena on ehkäistä palvelutoiminnassa ilmeneviä epäkohtia ja korjata puutteita. Omavalvontasuunnitelmat löytyvät Pohteen verkkosivuilta.