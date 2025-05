Tutkimus: Yritykset suhtautuvat aiempaa tiukemmin myöhässä maksamiseen

Suomalaisyritysten asenteet myöhässä maksamiseen ja maksuajan myöntämiseen ovat kiristyneet, vaikka samaan aikaan edelleen yli puolella (51 prosenttia) yrityksistä on vaikeuksia maksaa omat laskunsa ajallaan. Hyvä uutinen on, että yrityksillä vaikuttaa silti olevan maksuvaikeuksia vähemmän kuin viime vuonna ja yhä useampi kertoo ryhtyneensä toimiin varmistaakseen, että voivat maksaa toimittajilleen ajallaan. Hieman yli puolet yrityksistä on huolissaan asiakkaidensa maksukyvystä, mikä on kuitenkin vähemmän kuin 60 prosenttia vuotta aiemmin. Tiedot ilmenevät luotonhallintayhtiö Intrumin julkaisemasta Eurooppalaisesta yritysten maksutaparaportista.

Yritykset kiristävät maksuehtojaan

Lähes joka toinen yrityspäättäjä (47 prosenttia) oli valmis kiristämään maksuehtoja inflaation tasoittumisen ja korkojen laskun myötä. Suomalaisyrityksistä 27 prosenttia kertoi, ettei neuvottele maksuehdoista lainkaan, mikä on enemmän kuin 22 prosenttia vuonna 2022. Vain kuusi prosenttia oli valmiita suostumaan ehdoitta asiakkaiden pyyntöihin pidemmistä maksuajoista, mikä on vähemmän kuin yhdeksän prosenttia eurooppalaisista yrityksissä keskimäärin. Maksuehdoista neuvotellessa yritykset ovat myös hieman aiempaa hanakampia perimään lisämaksua vastineeksi lyhyemmistä maksuajoista ja haluttomampia antamaan alennusta vastineeksi pyydetyissä ehdoissa pysymisestä.

– Ajoissa maksaminen sujuvoittaa taloutta ja tukee elpymistä. Tiukat maksuehdot ja tehokas maksunvalvonta ovat osa yritysten vastuullista luotonhallintaa, mikä paitsi suojaa yritysten liiketoimintaa auttaa myös ennaltaehkäisemään velkaantumista. Tämä on tietenkin hyvä asia niin yritysten, kuluttajien kuin koko yhteiskunnan kannalta, sanoo Suomen Intrumin kaupallinen johtaja Juha Iskala.

Yritysten halukkuus tarjota alennusta vaihtoehtona pidemmille maksuajoille on laskenut merkittävästi vuodesta 2020.

Maailmantalouden heilahtelu vaikeuttaa tiukan maksupolitiikan toteuttamista

Asenteiden tiukentumisesta huolimatta moni yritys on joutunut tahtomattaan taipumaan heikompiin maksuehtoihin ja pidempiin maksuaikoihin. Sen lisäksi, että palveluista ja tuotteista maksetaan yrityksille aiempaa useammin myöhässä, peräti 70 prosenttia yrityksistä on joutunut alun perinkin hyväksymään kuluneen vuoden aikana pidempiä maksuaikoja kuin pitävät sopivina. Puolet yrityksistä on kuluneen vuoden aikana joutunut hyväksymään pidempiä maksuaikoja kuin olisivat halunneet, jotta heidän asiakkaansa välttävät konkurssiriskin. Vuonna 2022 luku oli vain 40 prosenttia. Vielä useampi (58 prosenttia) on joutunut taipumaan pidempiin maksuaikoihin pitääkseen asiakkaansa tyytyväisinä, mikä on huomattavasti enemmän kuin 47 prosenttia vuonna 2022.

– Yritykset pyrkivät nyt hyödyntämään kaikkia vaihtoehtoja toimintansa vakauttamiseksi ja omalle liiketoiminnalle edulliset maksuehdot ovat yksi keinoista. Kauppasodan ja edelleen haastavan työmarkkinatilanteen vuoksi asiakkaiden taloustilanteen koheneminen voi olla hyvin lyhytaikaista ja ehtojaan kiristäneet yritykset voivat joutua arvioimaan toimintaansa pian uudelleen, Iskala toteaa.

Aiempaa useampi yritys on joutunut hyväksymään pidempiä maksuaikoja pitääkseen asiakkaansa tyytyväisinä ja välttääkseen asiakkaidensa konkurssiriskiä.

Maksuviiveet pitenivät sekä kuluttajakaupassa että yritysten välisessä kaupassa

Maksuviiveet ovat pidentyneet sekä kuluttajakaupassa että yritysten välisessä kaupassa vuoteen 2023 verrattuna. Kuluttajakaupassa keskimääräinen maksuviive on kasvanut yhdellä päivällä vuodesta 2023 ja on nyt 11 päivää. Yritysten välisessä kaupassa maksuviive on kasvanut 17 päivään, mikä on kolme päivää enemmän kuin vuonna 2023.

Suomessa keskimäärin 11,5 prosenttia yritysten liikevaihdosta maksetaan myöhässä. Kyseessä on merkittävä potti, jota yritykset eivät voi hyödyntää. Moni yrityspäättäjä onkin epävarma yrityksensä kassavirran lähiaikojen kehityksestä. Vain 36 prosenttia vastaajista arvioi, ettei heillä ole huolta yrityksensä kassavirrasta lähitulevaisuudessa. Vastaajista 23 prosenttia kertoi yrityksensä etsivän keinoja kotiuttaa saatavat nopeammin tehostaakseen kassavirtaa.

– Myöhässä maksaminen ja pitkät maksuajat hidastavat yritysten kassavirtaa sekä jarruttavat investointimahdollisuuksia. Tiukemmat maksuehdot ja tehokas saatavienhallinta vapauttavat varoja yrityksen käyttöön, mikä auttaa vakauttamaan liiketoimintaa, alentaa luottotappioita ja mahdollistaa ketterämmän reagoinnin talouden häiriöihin, Iskala painottaa.

Tietoja European Payment Report 2025 -tutkimuksesta

Eurooppalainen yritysten maksutaparaportti (European Payment Report) antaa tietoa maksukäyttäytymisen haasteista ja mahdollisuuksista, joita yritykset kohtaavat Euroopassa ja useilla sektoreilla. Raportti perustuu ulkopuolisen tutkimustoimiston, Longituden, 25 Euroopan maassa teettämään kyselyyn. Vuoden 2025 kyselyyn osallistui yhteensä 9 150 pientä, keskisuurta ja suurta yritystä 15 toimialalta. Vastaajina oli talousjohtajia tai muita henkilöitä, joilla oli taloudellista tietämystä yrityksestä, jossa he työskentelevät. Yritykset on valittu satunnaisesti B2B-tietokannasta. Tutkimuksen kenttätyö tehtiin marraskuun 2024 ja helmikuun 2025 välisenä aikana.

Lataa vuoden 2025 Suomea koskeva raportti

Lataa vuoden 2025 Euroopan laajuinen raportti