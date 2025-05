Porin kaupunki sai kiitosta pitkäjänteisestä rakennusperinnön vaalimisesta (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Porin kaupunki on tehnyt mittavan kulttuuriympäristöteon ja näyttänyt hyvää esimerkkiä toteuttaessaan 2023-2024 Porin taidemuseon peruskorjauksen. Korjaustyötä edelsi rakennushistoriaselvitys, jonka suositusten mukaisesti rakennuksessa tehtiin palauttavia muutoksia. Hankesuunnittelusta vastasi Huttunen-Lipasti Arkkitehdit ja varsinaiset muutos- ja kunnostussuunnitelmat laati Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy. Valtakunnallisesti arvokas rakennus on alun perin rakennettu vaaka- ja pakkahuoneeksi 1858 ja sen on suunnitellut arkkitehti Carl Johan von Heideken. Rakennusta korotettiin ja laajennettiin vuonna 1896 arkkitehti Gustaf Nyströmin piirustusten mukaan ja se muutettiin 1977-81 Porin Taidemuseoksi arkkitehti Kristian Gullichsenin suunnitelman mukaan. Hän suunnitteli myös rakennuksen 2000 toteutetut laajennustyöt.

Kaupunkikuvallisesti kiinnostavalla paikalla sijaitsevan rakennuksen ulkoasussa on säilytetty sen alkuperäiset uusrenessanssipiirteet. Jokimaiseman ja Porin vanhimman kaupunkirakenteen kanssa arvokkaasti keskustelevat modernit sisätilat puolestaan ovat vuosikymmenten saatossa palvelleet joustavasti lukuisia kansainvälisen tason näyttelyitä, taidepedagogiikan toimintaa ja erilaisia kulttuuritapahtumia. Porin taidemuseon rakennus on eri aikakausien kerrostumineen esimerkki onnistuneesta vanhan rakennuksen uudiskäytöstä ja vaativien korjaushankkeiden toteuttamisesta, joiden lähtökohtana on ollut rakennuksen ominaisluonteen kunnioittaminen.

Nyt kahdeksatta kertaa jaettavan Satakunnan kulttuuriympäristöteko -palkinnon tarkoituksena on rohkaista ja innostaa alueen kuntia, yhteisöjä ja yksityisiä kansalaisia vaalimaan omaa kulttuuriympäristöään. Palkinto voidaan myöntää laaja-alaiselle kulttuuriympäristön hyväksi tehtävälle työlle tai yksittäisen rakennuksen kulttuurihistorialliset arvot säilyttävälle kunnostustyölle. Olennaista on, että teko voi toimia mallina ja esimerkkinä muille.

Kulttuuriympäristöteko -palkinnon jakaa Satakunnan kulttuuriympäristötyöryhmä. Runsaat 20 vuotta toimineen työryhmän on nimennyt Varsinais-Suomen ELY-keskus ja vastaava alueellinen ryhmä toimii Suomen kaikissa maakunnissa. Siinä ovat edustettuina Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY-keskusten ohella Satakuntaliitto, Satakunnan Museo, Turun yliopisto, Metsähallitus, ProAgria Länsi-Suomi / Maa- ja kotitalousnaiset ja muutamat alueen kunnat. Ryhmän tehtävänä on edistää ja ohjata maakunnassa tehtävää kulttuuriympäristötyötä sekä lisätä yhteistyötä ja tiedonkulkua toimijoiden kesken.

