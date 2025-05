Kauppakeskus Myllyn kesä kiinnostaa matkailijoita

Kauppakeskus Myllyssä odotetaan jälleen eläväistä kesää.

– Heinäkuu on meille joulukuun jälkeen toiseksi vilkkain kuukausi, sillä kävijöitä on yleensä yli puoli miljoonaa. Kesällä kauppakeskukseen vetävät monipuolisen myymälätarjonnan lisäksi tietysti aina miellyttävä lämpötila, satoi tai paistoi, sekä maksuttomat parkkipaikat, sanoo Kauppakeskus Myllyn toimitusjohtaja Mari Hantula.

Keväällä Myllyntorille avautunut liukumäki on osoittautunut vetonaulaksi, jonka odotetaan myös kesällä houkuttelevan kävijöitä puoleensa. Liukumäki on ensimmäinen laatuaan suomalaisissa kauppakeskuksissa.

– Monet ovat kyselleet, miten sen käyttö sujuu, ja nyt pitää kehua asiakkaitamme: liukumäki on otettu hyvin vastaan, ja sen käyttäjät ovat fiksuja ja noudattavat hienosti sääntöjä. Kaikki on mennyt tähän asti todella hienosti, Hantula kertoo.

Raision ja Turun lähialueilla on kesäisin paljon tapahtumia, jotka houkuttelevat kävijöitä kauempaakin. Tämä on huomattu myös Myllyssä.

– Kesäisin Myllyssä matkailijoiden määrä lisääntyy, ja sen toki huomaa myös isojen kesätapahtumien yhteydessä. Meille on helppo tulla kesälomareissulla: parkkitilaa löytyy ja meille saa parkkiin myös turistibussit ja matkailuautot. Lisäksi tänne on helppo tulla julkisella liikenteellä – runkolinjauudistuksen myötä vielä entistä helpommin, Hantula sanoo.

Myllyyn ovat tervetulleita myös koiraystävät

Kesän lämpimiä kelejä odotellessa Kauppakeskus Mylly haluaa muistuttaa kaikkia koiranomistajia jo hyvissä ajoin siitä, että lemmikkiä ei pidä kuumalla ilmalla jättää autoon edes lyhyeksi ajaksi.

– Koirat ovat erittäin tervetulleita kauppakeskuksemme käytäville sekä myös useimpiin liikkeisiin: koirat saavat tulla niihin myymälöihin, joiden oviin on liimattu asiasta kertova tarra, Hantula muistuttaa.

Parkkialueella takakonttikirppis joka toinen sunnuntai

Kesäkaudella Kauppakeskus Myllyn käytävillä on jälleen runsaasti pop up -liikkeitä. Myllyntorin valtaa kesäkuun lopusta elokuun alkuun Muurla, ja Amarillon vieressä on 31.7. asti NP Housukaupan ja NOSH Companyn yhteinen pop up -myymälä. Järvenkylän marjamyyntipiste sijaitsee Prisman päädyssä 31.8. asti ja Pihlajalinnan Punkkibussi on XXL:n päädyssä tiistaisin klo 18–20 ja keskiviikkoisin klo 15–17.

Kauppakeskus Myllyn ja Kaarinan Trendikirppiksen yhteinen ulkokirppis järjestetään Myllyn parkkialueella joka toinen sunnuntai klo 11–15, ja sateen sattuessa parkkihallin 2. kerroksessa. Yhden parkkiruudun levyinen myyntipaikka maksaa 15 € ja paikka pitää varata etukäteen. Kirppissunnuntait ovat 18.5.; 15.6.; 29.6.; 13.7.; 27.7.; 10.8. ja 24.8. Lisätietoja löytyy Kauppakeskus Myllyn nettisivuilta.