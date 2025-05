Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Hyvinvointialue järjestelee uudelleen tukipalveluitaan, Ismo Rautiainen toimialajohtajaksi

Aluehallitus päätti siirtää tukipalveluiden toimialajohtajan virkaan 1.6.2025 lähtien järjestämisen tuen johtajan Ismo Rautiaisen, joka on toiminut tukipalveluiden vs. toimialajohtajana. Samalla järjestämisen tuen johtajan virka lakkautetaan. Järjestelyillä ei ole muita henkilöstövaikutuksia, viran lakkauttamisesta syntyvä kustannussäästö on noin 170 000 euroa vuodessa.

Uutta organisaatiorakennetta on pilotoitu helmikuun alusta lähtien tukipalveluiden toimialajohtajan siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen. Pilotista saadut kokemukset ovat hyvät ja organisaatiorakenne toimiva.

Organisaatiomuutoksen yhteydessä vahvistetaan lisäksi henkilöstöpalveluiden ja viestinnän roolia osana hyvinvointialueen strategista johtamista siirtämällä henkilöstöpalvelut ja viestintätoiminnot tukipalveluista osaksi aluehallituksen toimialaa.