Mikrosäästämisen suosio kasvaa – S-Pankki testaa Säästäjämaattia ja mahdollistaa ensimmäisenä maailmassa pullonpalautusrahojen ohjaamisen rahastoon

Säästäminen ja sijoittaminen ovat osa yhä useamman suomalaisen arkea. Tämä näkyy S-Pankissa Säästäjä-palvelun käytön kasvuna – palvelun käyttö on kasvanut jopa yli 18 prosenttia viimeisen vuoden aikana. Tällä hetkellä palvelua käyttää jo yli 118 200 suomalaista. S-Pankki lanseerasi Suomen ensimmäisen täysin mobiilissa toimivan mikrosäästämisen palvelun, Säästäjän, vuonna 2018.

S-mobiilissa toimivassa Säästäjä-palvelussa käyttäjä voi valita itselleen mieluisan ja helpon tavan säästää. Jopa puolet (50 %) Säästäjän käyttäjistä sijoittaa säännöllisesti S-ryhmän Bonuksen, 55 prosenttia puolestaan laittaa jokaisesta debit-korttiostoksesta 0,5-5 euroa säästöön. 31 prosentilla on käytössä molemmat mikrosäästämisen tavat.

Innokkaimpia mikrosäästäjiä ovat 36–50-vuotiaat, joita palvelun käyttäjistä on peräti 37 prosenttia. Seuraavaksi eniten mikrosäästävät 26–35-vuotiaat.

Mikrosäästämisen etuna on sen soveltuvuus hyvin erilaisiin taloudellisiin tilanteisiin ja tarpeisiin. Säästää voi juuri itselleen sopivan summan.

”Mikrosäästämisen trendiä selittää varmasti osaltaan tietoisuuden kasvu, helpoksi tehdyt matalan kynnyksen palvelut sekä toisaalta myös suomalaisten kotitalouksien tilanne – monessa kotitaloudessa on viime vuodet eletty taloudellisesti melko tiukasti. Tällaisessa tilanteessa suurempien sijoitusten tekeminen on saattanut olla haastavaa”, S-Pankin ekonomisti Janne Ronkanen sanoo.

Ekonomisti näkee kuitenkin myönteisiä merkkejä kotitalouksen ostovoiman kehityksessä.

”Muutamana viime vuotena kotitalouksien tiukempi rahatilanne on heikentänyt kuluttajien luottamusta, ja pitänyt myös kulutuksen varovaisena. Kotitalouksien ostovoima on kuitenkin elpymässä ja siten kulutuksen lisäksi myös säästöön jää varmasti viime vuosia enemmän rahaa”, Ronkanen summaa.

Pullopantit ensimmäisenä maailmassa tuottamaan

S-Pankki toteuttaa tiettävästi ensimmäisenä maailmassa pilottikokeilun, jossa asiakas voi ohjata pullonpalautusrahat suoraan rahastoon. Kokeilun avulla S-Pankki haluaa testata uusia mikrosäästämisen malleja. Kokeilu toteutetaan yhden päivän ajan Oulussa 16.5.2025.

”Haluamme tehdä säästämisestä ja sijoittamisesta aina vain helpompaa. Meille on myös tärkeää olla osana asiakkaidemme arkea ja yllättää positiivisesti siellä, missä he muutenkin toimivat. Kauppareissun yhteydessä palautettavat pullot ja niiden ohjaaminen suoraan rahastoon on tästä loistava esimerkki”, S-Pankin varallisuudenjohtaja Mike Peltola sanoo.

”Koemme myös tärkeänä oivalluttaa, että säästämisen alkuun pääsee jo pienillä summilla. Parhaimmillaan säästäminen tapahtuukin lähes huomaamatta, kuten vaikkapa pullonpalautusrahoilla tai S-ryhmän Bonuksella”, Peltola jatkaa.