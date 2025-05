Tampere Filharmonia ja Rajaton tuovat Queenin klassikot Tampere-taloon helmikuussa 2026

Viime vuonna tunnelman kattoon nostaneet ABBA-konsertit saavat jatkoa, kun helmikuussa 2026 vuorossa on ilta Queenin musiikin parissa. Ikoniset Queen-hitit soivat Jaakko Kuusiston sovituksina Tampere-talon Isossa salissa kahtena iltana, 5.-6.2.2026 klo 19. Konserteissa kuullaan mm. We Will Rock You, I Want It All, We Are The Champions ja The Show Must Go On, lukuisia muita hittiklassikkoja unohtamatta.

Rajaton-lauluyhtyeeseen kuuluvat Essi Wuorela (sopraano), Aili Ikonen (sopraano), Soila Sariola (altto), Antti Annola (tenori), Ahti Paunu (baritoni) ja Jussi Chydenius (basso). Jäsenten musiikilliset taustat vaihtelevat klassisesta musiikista kansanmusiikkiin, iskelmään ja rockiin. Vaikutteiden laaja kirjo luo pohjan Rajattoman soinnin monimuotoisuudelle. Rajaton on julkaissut yhteensä kuusitoista albumia, joista yhtye on saanut Suomessa yhden tuplaplatina-, kaksi platina- ja kahdeksan kultalevyä.

Parhaillaan Houstonissa, Yhdysvalloissa esiintyvä lauluyhtye kiertää Abba, Bee Gees ja Queen -konserttikokonaisuuksilla menestyksekkäästi ympäri maailmaa. Tamperelaisyleisöä Rajaton hurmasi viimeksi Tampere Filharmonian Puistokonsertissa Sorsapuistossa elokuussa 2024.

Tampere Filharmoniaa Queen-konserteissa johtaa Vantaan Viihdeorkesterin ylikapellimestari ja taiteellinen johtaja Nick Davies. Hänet tunnetaan myös laajasti musikaali- ja teatterikapellimestarina Suomessa ja kansainvälisesti.

Rajaton & Tampere Filharmonia: Queen – We will rock you! -konsertit Tampere-talossa torstaina 5.2. ja perjantaina 6.2.2026 klo 19.

Tampere Filharmonia julkaisee kauden 2025/26 ohjelmistoaan Tampere-talossa tiistaina 20.5. klo 17.30 ja ensi syksyn lipunmyynti alkaa tilaisuuden jälkeen klo 18.15. Samaan aikaan avautuu lipunmyynti kevään 2026 Rajaton & Tampere Filharmonia: Queen – We will rock you! -konsertteihin.