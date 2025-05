Kaupunginhallitus sai selvityksen alueellisista erityisluokista

Viimeinen iso yleisötapahtuma Keran halleilla 14.6. – ohjelmassa mm. Windows95man, kärrysauna ja kisailua. 12.5.2025 12:30:13 EEST | Tiedote

Espoossa sijaitsevien Keran Hallien toiminta päättyy tänä kesänä. End of an (K)ERA -läksiäisjuhla kokoaa lauantaina 14.6. Hallien toimijat järjestämään näköistään ohjelmaa ja antamaan Halleille arvoisensa päätöksen. Koko päivälle levittäytyvästä ohjelmakattauksesta löytyy taatusti jokaiselle jotain, ja illan kruunaa Windows95manin DJ-keikka. Tapahtuma on maksuton ja kaikille avoin.