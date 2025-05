Wickström: Inkoo näytti vihreää valoa Joddbölen kehittämiselle – Länsi-Uusimaa voi nousta vihreän siirtymän edelläkävijäksi

Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kansanedustaja Henrik Wickström (RKP) on tyytyväinen siihen, että päätös on nyt tehty. Kaavaprosessi on ollut käynnissä pian 2,5 vuotta. Wickströmin mukaan kaavassa on tiukat ympäristösäännökset, ja kunta on saanut taloudellisesti kestävän ratkaisun, joka turvaa Inkoon talouden myös riskitilanteissa. Hänen mukaansa hanke lähettää myönteisen viestin koko Länsi-Uudenmaan tulevaisuudelle.

– Olen tyytyväinen, että teimme tämän päätöksen. Länsi-Uusimaa ja Inkoo voivat nousta vihreän siirtymän edelläkävijöiksi. Samalla tämä päätös tähtää maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen hillintään, mikä on erittäin tervetullutta. Suomessa ei ole ollut talouskasvua 18 vuoteen, ja Länsi-Uudellamaalla vielä pidempään. Tämä kaavapäätös ei vielä tarkoita investointipäätöstä. Nyt yritykseltä vaaditaan lupia, rahoitusratkaisuja ja energiakysymysten selvittämistä ennen kuin terästehdas voi toteutua. Joka tapauksessa tämä päätös luo perustan alueen ja Länsi-Uudenmaan kasvulle, Wickström sanoo.

Wickström iloitsee siitä, että hallitus on jo tehnyt päätöksen panostaa Joddbölen alueen infrastruktuuriin. Hallituksen kehysriihessä päätettiin myöntää kuusi miljoonaa euroa Tähteläntien ja Satamatiehen liittyvien risteysten parantamiseen. Wickström uskoo, että kaavapäätös tukee Länsi-Uudenmaan edunvalvontaa erityisesti rantaradan, kantatie 51:n ja valtatie 25:n kehittämisen osalta. Päätös on myös positiivinen signaali hyvinvointialueelle ja HUS:lle, sillä palveluntarve kasvaa, jos hanke toteutuu ja alueelle muuttaa uusia asukkaita.

Nyt Wickström haluaa kuitenkin painottaa paikallista keskustelua inkoolaisten ja kesäasukkaiden kesken.

– Paikallisesti meidän täytyy nyt tehdä työtä yhteishengen vahvistamiseksi. En halua, että Inkoo jakautuu kahteen leiriin tämän asian vuoksi. Aktiivisen asukasvuoropuhelun ansiosta kaavaan saatiin lisämääräyksiä, jotka tiukensivat sitä ympäristön kannalta. Nyt tarvitaan paljon vuoropuhelua ja ymmärrystä myös niitä kohtaan, jotka kokevat huolta suunnitelmista. Kunta tulee panostamaan paikalliseen vuorovaikutukseen sekä viestintään. Myös tuleva strategiatyö tulee olemaan tärkeä seuraavalle kunnanvaltuustolle, Wickström sanoo.