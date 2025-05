Kultaiset elämäntyömerkit Hämeen elinkeinoelämän kehittäjille

Elämäntyömerkit myönnettiin seuraaville henkilöille:

Johtaja Vesa Jouppila, Hämeen ELY-keskus

Toimitusjohtaja Riikka Riihimäki, Forssan Yrityskehitys Oy

Vesa Jouppila toimii Hämeen ELY-keskuksen elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen johtajana. Hänen tehtäviinsä kuuluvat alueellisen elinvoiman edistäminen ja yritysten uudistumisen sekä kasvun ja kansainvälistymiskyvyn vahvistaminen. Lisäksi tehtävässään hän edistää muun muassa alueemme osaavan työvoiman saatavuutta. Jouppila on toiminut muun muassa KEHA-keskuksen kehittämisjohtajana ja Pirkanmaan, Päijät-Hämeen sekä Itä-Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimistojen johtajana. Lisäksi hän on työskennellyt Orimattilan työvoimistoimiston johtajana ja Päijät-Hämeen sekä Lahden työvoimatoimistojen apulaistoimistonjohtajana. Jouppila on vaikuttanut aktiivisesti Hämeen kauppakamarin Kaupan ja palvelualan valiokunnan sekä Varautumistoimikunnan jäsenenä ja aiemmin myös Osaamisvaliokunnan jäsenenä.

Riikka Riihimäki toimii Forssan Yrityskehitys Oy:n toimitusjohtajana. Hän on vaikuttanut Forssassa järjestettävän FRUSH-tapahtuman kehittämiseen sekä tehnyt työtä myös Forssan alueen rakennemuutoksen parissa. Työssään hän on osoittanut, että yhteistyöllä ja määrätietoisella kehittämisellä rakennetaan kestävää kasvua. Riihimäellä on vankka tausta myös kunta- ja koulutussektorilta. Hän on toiminut muun muassa Ypäjän kunnanjohtajana, Ammattiopisto Tavastian koulutuspäällikkönä ja Koulutuskeskus Tavastian Osastonjohtajana sekä lehtorina. Edellä mainittujen tehtävien lisäksi hän on toiminut aiemmin myös verhoomoalan yrittäjänä. Riihimäki on vaikuttanut aktiivisesti Hämeen kauppakamarin hallituksen jäsenenä sekä Osaamisvaliokunnan jäsenenä ja varapuheenjohtajana.

“Keskuskauppakamarin myöntämät kultaiset elämäntyömerkit ovat merkittävä tunnustus elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä pitkäjänteisesti edistäneille henkilöille. Haluamme näillä huomionosoituksilla kiittää Vesa Jouppilaa ja Riikka Riihimäkeä jo tähän mennessä tehdystä hyvästä yhteistyöstä ja työ jatkukoon edelleen”, toteaa Hämeen kauppakamarin puheenjohtaja Olli Vormisto.

Elämäntyömerkit luovutettiin Hämeen kauppakamarin kevätkokouksessa Hämeenlinnassa 13.5.2025. Keskuskauppakamarin ansiomerkki on lainsäädäntöön perustuva virallinen tunnustus koko maan elinkeinoelämältä.