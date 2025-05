St1:n kaikki yli 30 suurteholatausasemaa käyttöön Virta-palvelussa kesäkuun alusta

Energiayhtiö St1 ja Suomen suurin latauspalvelu Virta aloittavat yhteistyön 2.6.2025.

Tähän mennessä latauksen maksaminen St1-asemilla on ollut mahdollista maksukortin lähimaksulla, mutta muutoksen myötä latauksen voi maksaa nyt myös Virta-sovelluksella ja RFID-tunnisteella. Etenkin työsuhdeautoilijoiden elämä helpottuu, sillä Virta -sovelluksella ja RFID-tunnisteella ladatessa erillisen kuluraportin tekeminen jää historiaan laskun mennessä automaattisesti leasing-tilille.

Juha Vanninen, myynti- ja verkostojohtaja, St1:

"Toivotamme Virta-asiakkaat tervetulleeksi lataamaan St1:n suurteholatausasemille. Latausasemamme sijaitsevat St1- ja Shell-asemien yhteydessä keskeisillä paikoilla hyvien liikenneyhteyksien varrella tarjoten lataushetkeen myös HelmiSimpukan palvelut.”

St1-latauspisteissä hyödynnetään huipputeknologiaa, ja HPC-suurteholatauspisteissä lataus on huomattavasti nopeampaa kuin perinteisissä perus- ja teholatauspisteissä. Suurteholatauskenttien kokonaiskapasiteetti vaihtelee 600 kW:sta 1,2 MW:iin. Latauspisteiden maksimiteho on 400 kW, mikä mahdollistaa nopean latauksen kaikille sähköautoille ja myös uusille plug-in-hybridimalleille, joissa on CCS2-liitäntä”

Janne Koski, myyntijohtaja, Liikennevirta Oy:

“St1-ja Shell-asemat tuovat etenkin pääkaupunkiseudun julkiseen pikalataamiseen merkittävän lisätarjonnan. Suoran yhteistyön ansiosta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme St1:n palvelut erittäin kilpailukykyiseen hintaan. Päivä- ja laturikohtaiset hinnat Virta-lataustiliä käyttäville ilmoitetaan sovelluksessa, maksukortille laturin maksupäätteellä.”

St1-latausasemat käytettävissä Virta-lataustilillä 2.6.2024 alkaen:

St1 Lataus Aura

St1 Lataus Espoo Bemböle

St1 Lataus Espoo Suomenoja Finnoonristi

St1 Lataus Helsinki Ala-Tikkurila

St1 Lataus Helsinki Kruununhaka

St1 Lataus Helsinki Lauttasaari

St1 Lataus Helsinki Tullinpuomi

St1 Lataus Helsinki Itäkeskus

St1 Lataus Hämeenlinna Iittala

St1 Lataus Ii

St1 Lataus Jämsä

St1 Lataus Kalajoki

St1 Lataus Kempele Zeppelin

St1 Lataus Kokkola Vitsari

St1 Lataus Laitila

St1 Lataus Muurame

St1 Lataus Mäntsälä P

St1 Lataus Orivesi

St1 Lataus Parkano

St1 Lataus Pihtipudas

St1 Lataus Porvoo Kuninkaanportti

St1 Lataus Raasepori Karjaa

St1 Lataus Rovaniemi Napapiiri

St1 Lataus Rovaniemi Teollisuustie

St1 Lataus Salo Halikko

St1 Lataus Siilinjärvi

St1 Lataus Tampere Sammon Valtatie

St1 Lataus Turku Oriketo

St1 Lataus Turku SataSt1

St1 Lataus Vantaa Kaivoksela

St1 Lataus Vantaa Ruskeasanta

St1 Lataus Äänekoski Hirvaskangas

Lisäksi juhannukseen mennessä ovat avautumassa seuraavat rakenteilla olevat latausasemat:

St1 Lataus Huittinen Mommila

St1 Lataus Joensuu Rauhankatu

St1 Lataus Jyväskylä Matkakeskus

St1 Lataus Liperi Ylämylly

St1 Lataus Loimaa Kartanomäenkatu

St1 Lataus Mikkeli Ristiinantie

St1 Lataus Vaasa Palosaari

St1 Lataus Vantaa Mikkola

St1 Lataus Ylöjärvi

Lisätietoja Virta:

Esa-Pekka Nykänen, Viestintäjohtaja

Esa-pekka.nykanen@virta.global

040 595 3135

Lisätietoja St1:

Juha Vanninen, Myynti- ja verkostojohtaja

Juha.vanninen@st1.com

040 845 0221