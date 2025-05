Kansainvälisen Pinball-projektin päätöskonferenssi pidettiin perjantaina Espoossa

Vuonna 2022 käynnistyneessä Pinball-projektissa oli mukana viisi jalkapalloliittoa - Kroatia, Sveitsi, Portugali, Kreikka ja Suomi. Yhteistyökumppaneina ovat toimineet myös italialainen Modenan yliopisto ja ruotsalainen Friends Foundation.

Espoossa järjestettyyn päätöstapahtumaan 9.5. oli saapunut paikalle projektin parissa työskennelleitä kansainvälisiä vieraita viidestä eri maasta. Projektivieraiden päivä alkoi Myntinsyrjän jalkapallohallilta, jossa Kauklahden Pyrinnön organisoimassa tapahtumassa oli mukana noin 450 lasta - koululuokkia ja joukkueita paikallisista kouluista. FC United tuli kauempaakin, aina Pietarsaaresta asti.

– Täällä tärkein sanoma on, että toisista pidetään huolta, kertoi KaPyn Sauli Tuomi.

Lapset pääsivät osallistumaan tapahtumaan niin kannustusjoukoissa kuin kentälläkin kymmenissä eri peleissä. Lapsille oli tarjolla futispelien lisäksi niin pillimehua, palloseinää, Bubi-maskottia kuin pöytäfutistakin.

– Toisista huolen pitämisen teema on sellainen, että pyrimme pitämään sitä joukkueemme arjen toiminnassa joka tasolla ja joka päivä. On tärkeää, että joka päivä välitämme siitä, miltä toisista tuntuu ja otamme toisiamme huomioon. Myös tämän tapahtuman tarkoitus on välittää sitä viestiä.

Lasten iloksi paikalla kävi myös Kauklahden paikallinen suuruus, Windows95man, joka sai raivata tiensä läpi kymmenten nimikirjoitusten pyytäjien.

– Mä olen aina ollut vähän outo, hullu ja friikki ihan ala-asteelta asti. Saa olla normaali, tai saa olla hullu, saa olla tämän näköinen. Olkaa niin kuin olette, ei todellakaan saa kiusata ketään, Windows95man paalutti lapsille.

Futispelien loputtua siirryttiin Keilaniemen Dipoliin, jossa järjestettiin varsinainen konferenssi. Englanninkielisen konferenssin puheet avasi Palloliiton seurapalvelujohtaja Timo Huttunen, ja hänen jälkeensä Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mervi Katainen nosti esille erityisesti paikallisten jalkapalloseurojen ja seuratoimijoiden merkitystä lasten liikuttamisessa ja kiusaamisen estämisessä.

Puhujien jälkeen lavalla kävivät varsinaiset tähdet, eli Kauklahden Pyrinnön ja Pietarsaaren Unitedin joukkueet, jotka ovat ottaneet osaa Pinball-projektiin. Tämän jälkeen Friendsin Li Åsebring kertoi kiusaamisen määritelmästä ja sen yhteyksistä mielenterveysongelmiin. Seuraavaksi lavalle astuneet Loris Vezzali ja Elisa Bisagno kertoivat projektin tieteellisestä taustasta sekä toteuttamisesta.

Päivän päättäneissä paneelikeskusteluissa Sauli Tuomi ja Pietarsaaren Unitedin Josefina Broberg-Nyström kertoivat, miten seuroissa on käytetty Pinball-metodologiaa. Lopuksi Mikaela Ingberg, Pekka Lagerblom ja Håkan Sjöstrand keskustelivat jalkapallosta ja kiusaamisesta laajemmalla näkökannalla.

Lagerblom näkee, että vaikka jalkapallossakin näkee kiusaamista, se voi olla myös osa vastausta laajempiin yhteiskunnallisiin ongelmiin.

– Silloin kun näen jalkapalloa tai muita lajeja pelattavan esimerkiksi puistoissa tai leikkikentillä, kun heillä on hauskaa pallon kanssa - minä muistan, että urheilu yhdistää ihmisiä. Voin antaa lasteni nauttia pallopelien pelaamisesta vaikka päiväkodissa ja kannustaa heitä nauttimaan siitä eri taustoista tulevien kanssapelaajien kanssa, Lagerblom näki.

