Ylen strategia uudistui – korostaa koko Suomen näkyvyyttä koko Suomelle

Ylen hallintoneuvosto on päättänyt Ylen uudesta strategiasta kokouksessaan 13.5.2025. Strategiapäivityksen avulla Yle vastaa suomalaisen yhteiskunnan muutoksiin, median käyttötapojen yhä nopeampaan kehitykseen ja suomalaisten Ylen sisältöjä ja palveluita koskeviin odotuksiin. Päivityksessä on otettu huomioon myös parlamentaarisen Yle-työryhmän mietintö.

“Strategia on kunnianhimoinen ja tulevaisuuteen katsova. Sen onnistunut toteutus vahvistaa väestön luottamusta yhteiskuntaan ja lisää kansakunnan henkistä kriisinsietokykyä. Yle toimii strategiansa mukaisesti läpinäkyvästi ja viestii avoimesti ja ymmärrettävästi toiminnastaan sekä sen rahoituksesta. Yhteistyötä kaupallisen median kanssa yhä syvennetään. Vastuullinen ja monipuolinen mediarakenne, joka palvelee koko kansaa ja kestää kriisit, on osa kansallista huoltovarmuutta ja demokraattista yhteiskuntaa”, sanoo hallintoneuvoston puheenjohtaja Sinuhe Wallinheimo.

Ylen päivitetty strategia korostaa asioita, joissa yhtiön on lähitulevaisuudessa onnistuttava, jotta se pystyy toteuttamaan tehtäväänsä vastuullisesti.

Ylen on oltava jatkossakin Suomen luotetuin uutismedia, yhteisten kulttuurielämysten koti sekä lasten ja nuorten innostava kannustaja. Strategia korostaa koko Suomen näkyvyyttä koko Suomelle – Yle tuo esille yhä enemmän erilaisia ihmisiä, ajatuksia ja elämiä eri puolilta maata. Strategia ohjaa Yleä myös panostamaan edelleen digitaalisiin sisältöihin ja palveluihin. Ylen tulevaisuus nojaa vahvasti digitaaliseen kehitykseen, koska suomalaisten mediankäyttö muuttuu ja kehittyy yhä nopeammin. Jatkuvasti uudistuva Yle toimii uuden strategian mukaisesti entistä tehokkaammin ja läpinäkyvämmin.

“Yle täyttää ensi vuonna sata vuotta, ja olemme jatkossakin aivan varmasti koko kansan Yleisradio. Haluamme tavoittaa erilaiset ihmiset ympäri Suomea, riippumatta siitä miten he elämäänsä elävät tai miten ajattelevat. Haluamme antaa sisällöissämme Suomesta ajantasaisen ja monipuolisen kuvan. Tämä on myös huoltovarmuuskysymys”, sanoo Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila.

”Strategia on yrityksen paras näkemys maailmasta 2030-luvulla. Tekoälyn uudet kyvykkyydet ovat ällistyttäneet kaikki. Yleisradion on vastattava tähän uusilla palveluilla ja uusilla sisällöillä niin, että pysymme mukana teknologiakilpailussa. Samalla meidän on kehitettävä ihmisissä tulevaisuuden osaamisia ja varmistettava, että pysymme houkuttelevana työnantajana. Nämä kysymykset ovat kaikille viestimille yhteisiä ja Yleisradio haluaa edelleen tarjota yhteistyön kättä vastausten löytämiseksi”, toteaa Ylen hallituksen puheenjohtaja Matti Apunen.

Uusi strategia on voimassa toistaiseksi. Yle-lain mukaan yhtiön strategiasta päättää hallintoneuvosto. Strategian luonnos oli lausuntokierroksella eri sidosryhmillä. Ylen hallitus asettaa strategian pohjalta Ylelle lähivuosien tavoitteet ja seuraa strategian toteutusta.

