Lähetysseuran maskotti Toivo-kirahvi lähetystyössä värityskirjan sivuilla

Toivo-kirahvi on Suomen Lähetysseuran monelle tuttu maskotti, joka on nyt päässyt seikkailemaan myös Toivo parantaa maailmaa -värityskirjan sivuille.

Lähetysseuran maskotti on sulattanut sydämiä ja houkutellut yhteiskuviin tapahtumissa ympäri Suomen jo yli kymmenen vuotta.

Toivo on kulkenut Lähetysseuran matkassa mitä erilaisimmissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa maailman lasten asialla. Toivo on reissannut Suomea Rovaniemeltä Turkuun, Kankaanpäästä Kuopioon. Se on osoittautunut mainioksi vetonaulaksi ja saa kaikenikäiset ohikulkijat hyvälle tuulelle. Tilanteen mukaan Toivo on sonnustautunut milloin hellehattuun ja aurinkolaseihin, milloin kaulahuiviin ja tonttulakkiin. Se on seissyt kumisaappaat jalassa syksyn Tasaus-tapahtumissa ja esitellyt villasukkia myyjäisissä. Se on kulkenut bussissa ja ratikassa, junassa, taksissa ja pakettiautossa. Kaikkialla Toivo saa osakseen ihastuneita katseita, se osaa lohduttaa ja kestää rajummatkin halaukset. Toivo sopii Lähetysseuran maskotin nimeksi, koska toivon tuominen on työmme keskiössä.

Uudessa värityskirjassa Toivo tekee lähetystyötä eri puolilla maailmaa ja tuo toivoa ja apua lapsille ja aikuisille eri maanosissa.

Toivo parantaa maailmaa -värityskirjassa niin lapset kuin aikuiset pääsevät tutustumaan lähetystyöhön ja oppimaan, miten voimme kertoa Jeesuksesta ja parantaa maailmaa yhdessä. Vaikka kyseessä on värityskirja, se on samalla myös pieni lapsentasoinen oppimateriaali lähetystyön erilaisista muodoista. Mukana on myös herätteleviä mutta helppoja kysymyksiä tai tehtäviä lapselle lähetystyöstä ja lähimmäisenrakkaudesta.

Toivo muistuttaa Jeesuksen sanoneen: ”Kohdelkaa ihmisiä niin kuin toivoisitte heidän kohtelevan teitä.”

Kirjasen ovat toteuttaneet Lähetysseuran kustannustoiminnan ja varainhankinnan työntekijät. Upeat ja selkeät viivapiirrokset ovat Nina Honkasen käsialaa. Kirja on suunnattu noin 3–7-vuotiaille. Se soveltuu hyvin myös seurakuntien käyttöön esimerkiksi lastenleirien materiaaliksi tai palkinnoiksi.

Toivo parantaa maailmaa -kirja on myynnissä Suomen Lähetysseuran Basaarissa, https://basaari.mission.fi/ (7 euroa) sekä hyvin varustetuissa kirjakaupoissa.