Seinäjoella S-market Megakeskuksen myymäläuudistus valmistuu

Uudet ketjukonseptit ja myymälämuutokset

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa on innoissaan ilmoittaessaan S-market Megakeskuksessa useista merkittävistä muutoksista, jotka parantavat asiakaskokemusta ja vastaavat paremmin asiakkaiden kysyntään. Uudet ketjukonseptit, kuten take away -siipibuffet, jossa käytetään legendaarisia Siipiweikkojen kastikkeita sekä yksikössä itse tehdyt täytetyt patongit, tuovat monipuolisuutta valikoimaan ja tarjoavat asiakkaille entistä enemmän vaihtoehtoja.

Sisääntulon ja leipä-/hevialueen selkeyttäminen: Selkeytämme sisääntuloaluetta, jotta asiakkaiden on helpompi löytää haluamansa tuotteet. Erityisesti hedelmä- ja vihannesosasto aukeaa uudistuksen jälkeen asiakkaille aiempaa selkeämmin.

Yksikön valikoimamitoitusten optimointi tuoteryhmittäin kysyntään painottuen: Olemme optimoineet yksikön tuoteryhmät ja valikoimat vastaamaan vieläkin paremmin asiakkaiden kysyntään.

Take away -kokonaisuus lähemmäs kassaa: Take away -tuoteryhmän tuotteet on siirretty aivan kassan viereen, jotta asiakkaiden on helpompi tehdä nopeita ostoksia.

Paistopiste lähemmäs kassaa: Paistopiste on myös siirretty lähemmäs kassaa, jotta tuoreet paistopistetuotteet ovat entistä helpommin saatavilla.

Uusi pikakassa: Lisäämme yksikköön viidennen pikakassan, jotta asiakkaiden asiointi ja ostosten maksaminen sujuu entistä nopeammin.

Hyllyjen kääntö: Myymälässä myös käännetään osa teollisten tuoteryhmien hyllyistä, jotta tuotteet ovat paremmin esillä ja helpommin saatavilla, joka samalla parantaa asiakkaiden asioinnin sujuvuutta.

Lisää kylmäkalusteita: Olemme lisänneet kylmäkalusteita, jotta voimme tarjota laajemman valikoiman tuoreita ja kylmiä tuotteita.

Nämä muutokset ovat osa jatkuvaa pyrkimystämme parantaa asiakaskokemusta ja vastata paremmin asiakkaidemme tarpeisiin. Tervetuloa tutustumaan uudistettuun S-market Megakeskukseen ja hyödyntämään upeita avajaisviikon tarjouksia!

S-market Megakeskus | Puskantie 2, Seinäjoki | Avoinna ma–la 7–23, su 9–23