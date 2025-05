Väitös: YouTuben käyttäjien tunnekielessä korostuu huomionhakuisuus

Väitöskirjatutkija FL, KTM Sanna Pelttari tarkasteli espanjankielisten tubettajien ja heidän yleisön välistä emotionaalista kielenkäyttöä. Tarkoituksena oli selvittää käyttäjäryhmien vuorovaikutussuhteita.

Video- ja kommenttiaineistoa analysoitiin emotionaaliseen kielenkäyttöön mahdollisesti liittyvien taustailmiöiden, kuten huomiotalouden, parasosiaalisten suhteiden, sosiaalisen ja emotionaalisen pääoman sekä emotionaalisen kiintymyksen näkökulmasta.

Tutkimuksen mukaan sekä tubettajat että kommentoijat hyödyntävät samanlaisia kielellisiä keinoja saadakseen toistensa huomioon ja syventääkseen keskinäistä sitoutumista. Emotionaalisen kielenkäytön arvioidaan vaikuttavan molempien käyttäjäryhmien sosiaaliseen pääomaan ja ryhmien keskinäisiin suhteisiin.

Paikoin voimakkaat ja usein samankaltaisina toistuvat tunneilmaisut näyttävät olevan kiinteä osa tubettajien kielellistä repertuaaria. Unohtaa ei sovi myöskään ilmeisiin ja eleisiin perustuvaa viestintää.

Huomionhakuisuuden taustalla on pyrkimys ylläpitää ja lisätä seuraajien määrää.

Tulokset muistuttavat siitä, että sosiaalisen median emotionaalinen viestintä ja vuorovaikutus voivat parhaimmillaan olla myös rakentavaa ja yhteisöllistä sekä edistää molempien käyttäjäryhmien sosiaalista ja emotionaalista pääomaa.

– Tämä jää usein sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa vihapuhetta ja negatiivista kommentointia käsittelevien tutkimuksien varjoon, Pelttari sanoo.

Tärkeintä on näkyvyys ja huomio

Tilastojen mukaan YouTubessa on yli miljoona aktiivista kanavaa. Alustaa käyttää yli sata miljoonaa ihmistä päivittäin ja miltei kolme miljardia ihmistä kuukaudessa. Huomiosta kilpailevat miljoonat ihmiset, jotka voisivat olla toistensa kanssa yhteydessä aikaa ja paikkaa katsomatta.

Ymmärrys siitä, että virtuaalitodellisuudessa ei ole fyysistä etäisyyttä tai aikaan sidottuja raja-aitoja antaa helposti ruusuisen kuvan omista mahdollisuuksistaan somekuuluisuutta tai vaikuttajastatusta tavoittelevalle tubettajalle.

– YouTuben kaltaiset sosiaalisen median alustat tarjoavat käyttäjilleen mallin siitä, miten menestyä uusliberalistinen kapitalismissa ja yhteisössä, jossa status perustuu tietynlaiseen kuuluisuuden kulttuuriseen logiikkaan. Tämän logiikan mukaan kaikkein tärkeimpiä asioita ovat näkyvyys ja huomio, Pelttari sanoo.

Eniten huomiota saavat käyttäjät palkitaan Pelttarin mukaan paremmalla sosiaalisella statuksella.

– Tässä yhteydessä puhutaan usein myös kuuluisuuden tai jopa näkyvyyden demokratioitumisesta eli kenellä tahansa meistä on mahdollista tulla kuuluisaksi sosiaalisen median tarjoamien työkalujen avulla, mutta näin tapahtuu ainoastaan, jos yksilö menestyy tässä huomiotaloudessa eli huomion herättämisessä.

FL, KTM Sanna Pelttari esittää väitöskirjansa ”Comunicación emotiva como espejo de las relaciones interpersonales en YouTube: Análisis cualitativo de la lengua usada por los usuarios hispanohablantes de la plataforma” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa lauantaina 17.5.2025 klo 12.00 (Turun yliopisto, Calonia, Cal1-luentosali, Caloniankuja 3, Turku). Vastaväittäjänä toimii professori Barbara De Cock (Université catholique de Louvain, Belgia) ja kustoksena professori Marjut Johansson, FT (Turun yliopisto). Väitöstilaisuuden lektio on suomeksi, ja muuten tilaisuus on espanjan- ja englanninkielinen. Väitöksen alana on espanjan kieli.

Väitöskirja yliopiston julkaisuarkistossa