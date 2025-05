HIFK:n selvitys epäasiallisesta käytöksestä Suhon opiskelijoita kohtaan on valmistunut – ”toiminnassamme on ollut puutteita ja tulemme korjaamaan ne”

HIFK on tehnyt viime viikkojen aikana sisäisen selvityksen miesten edustusjoukkueen pelaajien ja taustahenkilöiden käyttäytymisestä Suomen Urheiluhierojaopiston (Suho) opiskelijoita kohtaan.

”Selvityksessä on käynyt ilmi, että vaikka valtaosa pelaajistamme ja henkilöstöstämme on suhtautunut opiskelijoihin kunnioittavasti ja ammattimaisesti, myös poikkeuksia on ollut pitkäkestoisen yhteistyön aikana. Suhtaudumme tähän hyvin vakavasti. Emme suvaitse minkäänlaista epäasiallista käyttäytymistä ja jokainen tapaus on liikaa. Vastuullamme on varmistaa, että turvallinen ja kunnioittava ilmapiiri toteutuu jokaisessa tilanteessa, ilman poikkeuksia”, sanoo yhtiön vt. toimitusjohtaja Ilkka Kortesluoma.

Selvityksessään HIFK toteaa, että seuralta on puuttunut riittävän laadukkaat prosessit ja toimintatavat epäasiallisen käyttäytymisen varalle. Tämä on johtanut siihen, ettei tapauksia ole käsitelty niiden vakavuutta vastaavalla tavalla. Tämä on näkynyt myös viestinnässä, joka on ollut HIFK:n puolelta ristiriitaista ja jopa virheellistä.

HIFK on julkaissut kuusikohtaisen ohjelman, johon kuuluu mm. selkeän käytöskoodin määritteleminen, prosessien kirkastaminen sekä aiheeseen liittyvät anonyymit kyselyt, joilla kerätään henkilöstön, pelaajien ja joukkueen parissa toimivien sidosryhmien kokemuksia ja havaintoja työympäristöstä.

”Tavoitteenamme on pitkäjänteinen ja kestävä muutos”, sanoo Kortesluoma.

”Haluan vielä kerran pyytää anteeksi Suholta ja heidän opiskelijoilta. On sääli, että pitkä yhteistyömme loppui näin. Tästä huolimatta haluan toivottaa Suholle kaikkea hyvää tulevaisuuteen.”