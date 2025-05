Jukka Kopra kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on tänään ylimääräisessä ryhmäkokouksessaan valinnut eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi kansanedustaja Jukka Kopran. Kopra on lappeenrantalainen neljännen kauden kansanedustaja Kaakkois-Suomen vaalipiiristä.



”On suuri kunnia tulla valituksi Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi. Meillä on erittäin osaava eduskuntaryhmä, joka on sitoutunut viemään Suomea kohti vahvempaa ja valoisampaa tulevaisuutta. Uskomme rohkeisiin tekoihin ja muutokseen – siihen, että työn, yrittäjyyden ja kasvun kautta Suomi voi nousta vahvemmaksi kuin koskaan”, Kopra sanoo.



”Suomalaiset ansaitsevat toivoa. Haluan omalla työlläni vahvistaa tulevaisuudenuskoa ja luottamusta siihen, että Suomi selviää vaikeistakin ajoista. Emme voi jäädä polkemaan paikallemme, vaan meidän on uskallettava katsoa eteenpäin ja panostaa siihen, että jokaisella suomalaisella on mahdollisuus tehdä töitä, yrittää ja rakentaa omaa elämäänsä. Uskon vahvasti, että määrätietoisella ja vastuullisella politiikalla luomme kasvua, uusia työpaikkoja ja hyvinvointia koko Suomeen”, Kopra sanoo.



Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtajina jatkavat Pia Kauma (Uudenmaan vaalipiiri), Sinuhe Wallinheimo (Keski-Suomen vaalipiiri) ja Ville Kaunisto (Kaakkois-Suomen vaalipiiri).