Pk-yritysten kasvuodotukset ovat vahvoja, mutta rahoitus ja osaaminen haastavat

"Kevään 2025 Näkymiä pk-yritysten kasvusta piirtää kirkkaan kuvan sinnikkäistä ja eteenpäin katsovista yrittäjistä. Fokus on vahvasti myynnissä ja markkinoinnissa, ja katse suuntautuu yhä useammin kansainvälisille kentille. Usko tulevaisuuden onnistumisiin on vankka," toteaa Kasvu Openin toimitusjohtaja Jaana Seppälä julkaisun esipuheessa.

Myynti ja markkinointi ovat yritysten tärkein kehittämiskohde, ja erityisesti digitaalinen markkinointi on noussut keskeiseksi panostusalueeksi. Rahoituksen saatavuus on merkittävä huolenaihe kahdelle kolmasosalle yrityksistä (65,3 %), vaikka yritysten taloudellinen tilanne on vakaa.

"Pääoman saatavuus on merkittävä haaste liian monelle yritykselle. Myös osaavan henkilöstön löytäminen vaatii jatkuvia ponnisteluja," Seppälä jatkaa.

Tyypillinen rahoitustarve kasvusuunnitelmille on noin 100 000 euroa, ja julkinen tuki on edelleen yleisin rahoituslähde (41,6 %).

Risto Murto korostaa henkilöstön merkitystä kasvulle

Henkilöstön riittävyys ja oikeanlainen osaaminen ovat myös merkittäviä haasteita, vaikka rekrytointitarpeet ovatkin laskussa. Johtamisen ja strategian kehittäminen nähdään kuitenkin yhä tärkeämpinä kasvun ajureina.

" Kasvun tärkein yksittäinen mahdollistaja on osaava ja motivoitunut henkilöstö. Pk-yritykset jäävät usein osaajakilpailussa suuryritysten ja julkisen sektorin varjoon. varjoon. Miten tätä voidaan muuttaa? Pk-yritysten tulee profiloitua houkuttelevina työpaikkoina, joissa osaaja voi vaikuttaa, oppia ja kasvaa,” pohtii Varman toimitusjohtaja Risto Murto julkaisun asiantuntijakirjoituksessa.

Kansainvälistyminen on edelleen yleisin seuraava kasvun askel yrityksille, ja digitaalinen myynti ja markkinointi nähdään tärkeänä tukena kansainvälistymisessä. Uuden teknologian hyödyntäminen mainitaan usein kasvusuunnitelmissa, mutta sen painoarvo kehittämiskohteena on vielä alhainen.

"Emme voi yhteiskuntana tai kasvua tukevana ekosysteeminä peräänkuuluttaa yrityksiltä rohkeutta ja riskinottoa, ellemme samalla tarjoa käytännön työkaluja ja tukea, joilla riskejä hallitaan ja kasvua vauhditetaan," Seppälä vetoaa julkisiin ja yksityisiin toimijoihin.

Lisätietoja

Jaana Seppälä

toimitusjohtaja, Kasvu Open

050 304 6794

jaana.seppala@kasvuopen.co

Näkymiä pk-yritysten kasvusta julkaistaan 14.5.2025. Julkaisun lataus Kasvu Openin verkkosivuilta (Julkaisut) 14.5.2025 alkaen.