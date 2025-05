Mediatilaisuus 4.6. Tutkimus tuo toivoa – tiedettä potilaan parhaaksi

Helsingin yliopisto on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja usealla muulla paikkakunnalla Suomessa. Kansainvälisissä yliopistovertailuissa Helsingin yliopisto sijoittuu maailman parhaan yhden prosentin joukkoon. Helsingin yliopisto on perustettu vuonna 1640.



HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Yliopistollisena sairaalana se tutkii ja kehittää jatkuvasti hoitomenetelmiään ja toimintaansa. HUSissa saa vuosittain hoitoa lähes 700 000 potilasta ja siellä työskentelee yli 27 000 ammattilaista potilaiden parhaaksi. HUS vastaa erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi sille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito.