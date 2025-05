Oman näköinen kesätyö odottaa monia nuoria - kesäyrittäjyys on tehokas tapa ansaita lisätienestiä ja saada kesälle työtä

Kevytyrittäjien määrä kasvaa selvästi jo kevään aikana, piikki rekisteröinneissä tapahtuu koulujen loppumisen yhteydessä ja juuri kesäloman alkaessa. Esimerkiksi UKKO.fi:n asiakastietojen mukaan 15–20-vuotiaiden määrä kasvoi viime vuonna yli 20 % juuri koulujen loppumisen tienoilla.

- Nuoret työllistävät itse itsensä hoitamalla lasten ja lemmikkien hoitoa, siivousta, pihatöitä, maalausta, valokuvausta tai vaikka hautakivien puhdistusta – vain mielikuvitus on rajana, toimitusjohtaja Aleksi Simola UKKO.fi:ltä kertoo.



Kevytyrittäjyys on erityisen suosittua sosiaalisen median ja paikallisten Facebook-ryhmien kautta. Nuoret ovat hyviä mainostamaan omia palveluitaan ja löytämään asiakkaita sosiaalisesta mediasta.



- Moni nuori kesäyrittäjä pääsee nopeasti vauhtiin juuri kevytyyrittäjyyden kautta – ilman omaa yritystä, mutta täysin omalla työpanoksellaan. Ja kun heillä on koko kesä aikaa kokeilla miten yrittäjyys sujuu aina sieltä asiakashankinnasta myyntiin ja taloudenhallintaan asti, kesäyrittäjyydestä syntyy myös samalla erittäin monipuolista työkokemusta, Simola toteaa.

Jos kesätyöpaikka jäi saamatta, kesäyrittäjyys on monelle hyvä hetki kokeilla mitä kaikkea omalla osaamisella ja ahkeruudella voi saada aikaan.



Muun muassa näistä töistä nuoret ovat viime vuosina laskuttaneet kesäisin: siivous, pihatyöt, maalaus, ikkunanpesu, ruohonleikkuu, lastenhoito, autonpesu, klapityöt, mattojen pesu, taimien istutus.



Top 10 nuorten kesätyötoimialat:



Kiinteistönhoito

Kiinteistöjen siivous

Esittävät taiteet

Maalaus

Kasvinviljelyn tukipalvelut

Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen

Metsänhoito

Kauneudenhoitopalvelut

Urheilu- ja liikuntakoulutus



Lisätietoja:



Aleksi Simola, toimitusjohtaja, UKKO:fi, p. 050 5122 406, aleksi.simola@ukko.fi