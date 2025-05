Aluehallitus esittää palveluverkon uudistamista – tavoitteena vaikuttavammat ja taloudellisesti kestävät sotepalvelut

Uudistuksen taustaa

Hyvinvointialueen palvelujen verkostosuunnitelma hyväksyttiin aluevaltuustossa 24.1.2024. Suunnitelman keskeisenä periaatteena on dynaamisuus – kyky vastata olosuhteiden ja tarpeiden muuttumiseen sekä tietopohjan lisääntymiseen. Tämä antaa mahdollisuuden kehittää palveluverkkoa pitkäjänteisesti ja vastuullisesti, hyvinvointialueen taloudelliset reunaehdot huomioiden.

Hyvinvointialueen haastava taloustilanne ja tarve vahvistaa palvelutuotannon kustannustehokkuutta ovat keskeinen taustatekijä muutoksille. Samalla palvelujen tuottamista kehitetään kohti laajempia, monipuolisia ja yhteen toimivia kokonaisuuksia.

Tilojen ja palvelujen yhteensovittaminen entistä tarkoituksenmukaisemmin varmistaa, että käytettävissä olevat resurssit kohdentuvat sinne, missä niistä saadaan paras mahdollinen vaikuttavuus alueen asukkaiden hyvinvointiin.

Keskeiset muutokset

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle seuraavia keskeisiä muutoksia osana tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa:

Rajamäen kiinteistöstä luovutaan vuoden 2026 loppuun mennessä,

Jokelan kiinteistöstä luovutaan vuoden 2027 lokakuun loppuun mennessä,

Kellokosken kiinteistöstä luovutaan vuoden 2028 loppuun mennessä ja

Klaukkalan sote-keskus uudelleen profiloidaan soteyksiköksi. Rakennuksen vanhemmasta osasta luovutaan kokonaan mm. huonon teknisen kunnon vuoksi, uudempaan osaan keskitetään Nurmijärven suunterveydenhoidon toimipisteet, lisäksi tiloissa jatkaa myös neuvola ja erikseen sovittavia liikkuvia palveluja.



Päätöksenteko pohjautuu tiedolla johtamiseen

Uudistuksen valmistelussa on huomioitu alueen väestönkehitys ja ikärakenne. Esimerkiksi Klaukkalan vahva lapsiperhepainotteisuus on otettu huomioon suunnittelemalla neuvolapalvelujen ja suunterveydenhoidon palvelujen sijoittuminen nykyisen terveysaseman tiloihin.

Ikääntyvän väestön palvelutarpeisiin kiinnitetään erityistä huomiota. Hyvinvointialueella valmistellaan siirtymävaiheen aikana ratkaisuja, joilla voidaan tukea ikääntyvän väestön palvelujen saatavuutta esimerkiksi liikkuvien palvelujen, digipalvelujen sekä kumppanuuksien keinoin.

Päätöksentekoa yhdessä valmistellen

Palvelujen verkoston kehittämistä on valmisteltu viranhaltijatyönä, hyödyntäen laajasti asiantuntijatietoa, pilottikokemuksia ja tilankäytön analyysiä. Suunnitelmaluonnokset on esitelty aluehallitukselle 6.5.2025 pidetyssä iltakoulussa ja palvelujen järjestämisen lautakunnalle saman päivän aikana. Lisäksi aluevaltuustolla on ollut mahdollisuus perehtyä muutoksiin 8.5.2025 järjestetyssä seminaarissa, jonka yhteydessä aluevaltuustolle esiteltiin myös muutoksesta tehdyt vaikutustenarvioinnit. Hyvinvointialueen asukkaista koostuva asukaspaneeli on päässyt pureutumaan hyvinvointialueen talouden haasteisiin 7.5.2025 käynnistyneessä asukaspaneelissa.

Tulevaisuuden palvelujen verkoston jatkokehittäminen rakentuu viiden sotekeskuksen ja kahden sote-yksikön varaan. Tämä rakenne tukee palvelujen saatavuutta, yhdenvertaisuutta ja laatua koko alueella. Tavoitteena on vahvistaa perustason palveluja ja varmistaa resurssien kestävä käyttö, turvaten samalla ihmisläheinen hoito ja tuki – myös niissä kunnissa, joissa muutoksia tapahtuu.