Suomalaisyritykset puhtain eväin Ukrainaan: "Tavoitteemme liikkuu sadoissa päästöttömissä voimaloissa" – teollisuudelle sillanpääasema

Lehdistötiedote 14.5.2025

Suomi haluaa kiriä Ukrainan auttamisessa myös yritysten voimin. Koska Ukraina suosii valtavassa jälleenrakennusurakassaan parhaita uusia ratkaisuja, yritykset kuten Thermal Storage Finland Oy (TSF), Fineltec Oy ja Niemi Palvelut Oy vastaavat huutoon – hyvässä yhteistyössä.

"Meillä on ollut suomalaisen yritysryhmän kesken erinomainen yhteistyö, jonka puitteissa on syntynyt todellinen mahdollisuus lähteä Ukrainaan. Valmistamme hybridilämpövoimaloita, joille on Ukrainassa aivan valtava tarve - hajautettua, päästötöntä, edullista lämmitysenergiaa", kertoo TSF:n toimitusjohtaja Janne Ritakoski.

Suomessa TSF:n aurinkoenergiaa poikkeuksellisen tehokkaasti hyödyntävän hybridilämpövoimalan on ottanut yhtenä ensimmäisistä käyttöön Niemi Palvelut Oy, joka on vahvasti mukana myös hankekehityksessä kohti Ukrainan markkinoita.

"Olemme todella tyytyväisiä, että saimme jo ulkoministeriöltä merkittävän avustuksen eli liikekumppanuustukea Ukrainan jälleenrakennukseen osallistumiseen. Toimimme hyvässä yhteistyössä mm. TSF:n ja Fineltecin kanssa. Itse haluamme auttaa Ukrainaa fossiilittomalla logistiikalla, mikä on Suomessa ollut toimintamallimme jo pitkään", avaa Ukraina-näkymää Niemelle vetävä johtaja Esa Niemi.

Fineltec sekä Ukrainan että Suomen tueksi

Fineltec on teknologisesti huippulaatua asiakkailleen tuottava teollisuuden sopimusvalmistaja. Teollisen laadun lisäksi Ukrainalle on tarjolla myös liiketoimintamalli, joka tehokkaasti hylkii Ukrainaa esiintyvää korruptiota.

"Haluamme todella antaa panoksemme Ukrainan joka suhteessa myönteiseen kehitykseen. Toimintamallimme nimi on 'open books': Avaamme asiakkaille kaikki kulut, vedätykselle ei jää sijaa. Voimme näin saada paljon hyvää aikaan", kuvailee Fineltecin toimitusjohtaja Jari Häkkinen.

Fineltec haluaa toimia sekä suomalaisen teollisuuden sillanpääasemana että ukrainalaisten startupien ponnahduslautana.

"Avaamme suomalaiselle teollisuudelle reitin suoraan Ukrainan markkinoille ilman omaa tuotantoa Ukrainassa – me huolehdimme tuotannosta asiakkaamme puolesta. Vastaavasti ukrainalaiset teolliset startupit voivat tilata meiltä tuotantonsa ilman kalliita investointeja omaan tuotantoon ja pääsevät näin markkinoille paljon nopeammin", Häkkinen lupaa.

Suomalaisten näköalat linkittyvät vahvasti toisiinsa.

"Yhteistyöstä kumpuavat suuret mahdollisuudet: Tavoitteemme liikkuu sadoissa päästöttömissä voimaloissa Ukrainaan. Voimaloitamme tullaan todennäköisesti kokoamaan Ukrainassa Niemen tiloissa ja Fineltecin avustuksella ja komponenteilla", paljastaa TSF:n Ritakoski.

Paljon työtä on tehtävänä, mutta näkymät ovat vastaavasti valtavat.

"Ukrainan jälleenrakennuksen kokoluokaksi on arvioitu minimissään yli 500 miljardia euroa. Toivon, että suomalaisyhtiöt lähtisivät laajemminkin rakentamaan yhdessä Ukraina-hankkeita – saisimme Ukrainaa autettua tehokkaammin ja suuremmin hyödyin myös Suomelle", kehottaa Niemi Palvelujen Esa Niemi.

Niemen tiimi on jo käynyt Ukrainassa selvittämässä tilannetta ja käymässä alustavia neuvotteluja.

Lisätiedot:

Janne Ritakoski, toimitusjohtaja, Thermal Storage Finland Oy, 040 547 8867, janne.ritakoski@thermalstoragefinland.fi

Tuomas Seppänen, Business Developer, Fineltec Oy, 040 059 1445, tuomas.seppanen@fineltec.fi

Esa Niemi, johtaja, Niemi Palvelut Oy, 040 045 2400, esa.niemi@niemi.fi