Ekologinen hirsitalo kestää elämää ja aikaa – 3 syytä rakentaa kestävästi hirrestä

Hirsi on nykyisin suosittu valinta omakotitalon rakennusmateriaaliksi erinomaisten ominaisuuksiensa ansiosta. Hirsi sopii sekä perinteiseen että moderniin omakotirakentamiseen, sillä se on materiaalina terveellinen ja ekologinen sekä tarjoaa monipuoliset arkkitehtoniset mahdollisuudet. Finnlamelli Villa Musica on moderni hirsitalo, jonka selkeä ja pelkistetty muotokieli sopii kaupunkiympäristöön, mutta sisätiloissa puun lämmin pinta on jätetty näkyviin.

Ekologisesti kestävä valinta

Finnlamelli Villa Musica on rakennettu painumattomasta RYHTI-lamellihirrestä, jonka PEFC-sertifioitu puuraaka-aine on peräisin suomalaisista, kestävästi hoidetuista metsistä. Puulla on luontainen kyky sitoa hiiltä, ja massiivihirsi toimii hiilivarastona koko rakennuksen elinkaaren ajan.

– Valmistamme hirret energiatehokkaasti omaalla tehtaallamme Alajärvellä, mikä pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä ja tukee kotimaista työtä, kertoo DEN Finlandin markkinointi-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Maria Mroue.

Kestää käyttöä ja aikaa

Hyvin suunniteltu ja laadukkaasti rakennettu hirsitalo kestää elämää vuosikymmenestä toiseen. Massiivihirsi materiaalina kestää kosteutta, pakkasta ja aikaa ilman monimutkaista teknologiaa tai raskasta kunnossapitoa. Selkeä ja yksinkertainen rakenne sekä hirren luonnolliset ominaisuudet tukevat rakennuksen pitkää käyttöikää. Kuusi ei myöskään tummu ajan saatossa, kuten monet muut puulajit.

Finnlamellin kodit, messukohde Villa Musica mukaan lukien, rakennetaan painumattomasta RYHTI-hirrestä, jolle valmistaja myöntää 10 vuoden painumattomuustakuun. Finnlamellilla hirsilamellit liimataan samansuuntaisesti, jolloin puun jännite on pienempi ja pintahalkeilu vähäisempää kuin ristiinliimatussa hirressä.

Aikaa kestävä arkkitehtuuri

Ajattoman arkkitehtuurin ja puun luontaisen kauneuden ansiosta hirsitalo on myös visuaalisesti kestävä ratkaisu. Finnlamelli Villa Musican suunnittelussa on pyritty selkeyteen ja hillittyyn muotokieleen, joka kestää aikaa. Finnlamellin mallistosta löytyy vaihtoehtoja niin perinteiseen kuin moderniin hirsirakentamiseen, ja Villa Musica näyttää, miten luontevasti hirsitalo istuu myös kaupunkiympäristöön.

Asuntomessujen mediapäivä to 22.5.

Median edustajilla on mahdollisuus tutustua Asuntomessujen kohteisiin ennakkoon mediapäivänä 22.5.2025. DEN Finlandilta mediapäivässä ovat tavattavissa markkinointi-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Maria Mroue sekä viestinnän kumppani Arna Grym. Järjestämme mielellämme haastatteluja tai kuvauksia Finnlamellin kohteessa sekä tarjoamme lisätietoja ja kuvia.