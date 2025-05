Porin seudun huolestuttavaa onnettomuustilannetta halutaan parantaa uudella liikenneturvallisuussuunnitelmalla

Realistisin keinoin kohti nollavisiota



Väkilukuun suhteutettuna Porin seudulla tapahtuu lähes kaksi kertaa enemmän henkilövahinkoon johtavia liikenneonnettomuuksia verrattuna koko maan keskiarvoon. Viimeisten viiden vuoden aikana Porin seudulla tapahtui 732 poliisin tietoon tullutta tieliikenneonnettomuutta, jotka johtivat henkilövahinkoon. Onnettomuuksissa kuoli 36 henkilöä ja loukkaantui 850 henkilöä. Alueella tapahtuneista tieliikenneonnettomuuksista aiheutui laskennallisesti 56 miljoonan euron vuosittaiset kokonaiskustannukset yhteiskunnalle.

Valtakunnallisena liikenneturvallisuusvisiona on, että kaikki liikennemuodot ovat vuoteen 2050 mennessä niin turvallisia, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Vaikka Porin seudulla liikenneturvallisuustilanne on koko maan keskiarvoa heikompi, mahtuu siihen valopilkkujakin: esimerkiksi Merikarvialla ja Pomarkussa on saavutettu nollavision tavoite useampana vuonna.

Uuden liikenneturvallisuussuunnitelman avulla halutaan päästä lähemmäs nollavision tavoitetta koko seudulla. Tarkoitus on parantaa seudun liikenneturvallisuutta ja vähentää liikenneonnettomuuksia valtakunnallisten ja alueellisten tavoitteiden mukaisesti. Suunnitelma ohjaa sekä kuntien että ELY-keskuksen liikenneturvallisuustyötä tulevina vuosina. Asukkaiden näkemyksiä ja kokemuksia liikenneturvallisuudesta ja liikkumisolosuhteista kerättiin kyselyillä suunnitelmaa varten.

Suurennuslasin alla sekä liikkujien asenteet että liikenneympäristö

Liikenneturvallisuuden parantaminen edellyttää monenlaisia keinoja ja eri tahojen yhteistyötä. Samanaikaisesti tarvitaan käyttäytymiseen, tietoihin ja taitoihin, maankäyttöön, liikenneympäristöön ja liikkumisvälineisiin kohdistuvia toimia sekä liikenteen valvontaa.

Liikkumisen turvallisuutta ja vastuullisuutta pyritään Porin seudun kunnissa lisäämään vaikuttamalla asukkaiden liikennekäyttäytymiseen. Osana suunnitelmatyötä laadittiin liikenneturvallisuustyön, -kasvatuksen ja viestinnän toimintaohjelma, joka perustuu vuosikelloihin. Liikenneturvallisuustyön vuosikellot tukevat elinikäistä liikennekasvatusta ja tarjoavat käytännön keinoja sen toteuttamiseen. Vuosikellot tarjoavat kunnille ja hyvinvointialueille ajankohtaista tietoa sekä käytännön työkaluja ruohonjuuritason

liikenneturvallisuustyön toteuttamiseen. Suunnitelman valmistelun yhteydessä tehdyn asukaskyselyn perusteella myös seudun asukkaat kokivat asenteisiin vaikuttamisen tärkeänä.

Seudun kunnille laadittiin lisäksi omat liikenneympäristön toimenpidesuunnitelmat tiiviissä yhteistyössä kuntien, kaupunkien ja ELY-keskuksen kanssa. Suunnitelmissa huomioidaan sekä toimenpiteiden toteutettavuus että kustannustehokkuus, ja keskitytään erityisesti ongelmallisimpiin ja onnettomuusherkimpiin kohteisiin. Suunnitelmat perustuvat onnettomuusanalyysiin, asukas- ja koululaiskyselyihin sekä aiempien suunnitelmien tarkasteluun.

Kuntien liikenneturvallisuusryhmät tekevät asukkaiden arjesta turvallisempaa

Liikenneturvallisuuteen vaikuttaminen edellyttää suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä, jota Porin seudun kunnissa toteuttavat liikenneturvallisuusasioita käsittelevät työryhmät. Ryhmien toimintaan osallistuvat kunnan hallinnonalat sekä olennaiset sidosryhmät, kuten Liikenneturva, ELY-keskus, poliisi ja pelastuslaitos. Työryhmissä käsitellään niin liikenneympäristöön, liikennekasvatukseen ja viestintään kuin valvontaankin liittyviä asioita. Ryhmät myös seuraavat liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteutumista.

Liikenneturvallisuuden edistäminen on investointi tulevaisuuteen

Liikenneturvallisuutta parantamalla vähennetään liikennekuolemia sekä vakavia loukkaantumisia, mikä johtaa turvallisempaan ja viihtyisämpään liikenneympäristöön sekä keventää terveydenhuollon kuormitusta. Liikenneturvallisuusvision saavuttaminen voi tuoda jopa yli 30 miljoonan euron vuotuiset säästöt nykyisten onnettomuuskustannusten vähentyessä. Turvallinen ympäristö edistää kestävää ja itsenäistä liikkumista, kuten kävelyä ja pyöräilyä, ja tukee erityisesti lasten, nuorten ja ikäihmisten arkea.

Liikenneturvallisuussuunnitelmiin liittyvät aineistot löytyvät Doriasta.

Lisätietoja: