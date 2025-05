Tamro juhlii 130-vuotista taivaltaan

Neljä tamperelaista apteekkarin perusti 15.5.1895 Tampereen Rohdoskauppayhtiön (Drogeri-Handelsbolaget i Tammerfors). Lääkevalmistuksen yhtiö aloitti vuonna 1907, ja vuosikymmeniä sen tunnetuin tuote oli Hota-pulveri.

1940-luvulle mennessä Tampereen Rohdoskauppayhtiö oli laajentunut valtakunnalliseksi tukkukaupaksi. Yhtiö oli varmistamassa myös sota-ajan Suomen lääkehuollon toimivuuden. 1990-luvun alussa Tamro alkoi kansainvälistyä. Laajimmillaan Tamro-konserni toimi kahdeksassa eri maassa. Vuodesta 2004 lähtien Tamro on ollut osa saksalaista perheomisteista PHOENIX-konsernia, joka toimii 29 maassa Euroopassa.

- Menestyksemme ja pitkän historiamme takana on tamrolaisten tarmolla, taidolla ja sydämellä tekemä työ sekä halu olla vahvasti mukana kehittämässä lääkehuoltoa ja suomalaista hyvinvointia. Tänä vuonna on hyvä hetki muistella kuluneiden 130 vuoden moninaisia vaiheita, mutta katseemme on ennen kaikkea tulevaisuudessa. Tavoitteemme on olla seuraavinakin vuosikymmeninä alamme edelläkävijä ja toimittaa asiakkaillemme vaikuttavia palveluja ja suomalaisille terveyttä, sanoo Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalainen.

Virallisena perustamispäivänään 15.5., Tamro järjestää juhlavuotensa kunniaksi terveys- ja lääkealan tulevaisuuteen katsovan toimialaseminaarin Finlandia-talolla. Tamro Health & Foresight Forum kokoaa yhteen terveys- ja lääkealan päättäjät, viranomaiset, asiantuntijat ja vaikuttajat.