Valkoposkihanhien kevätmuutto etenee rauhallisesti

Pohjois-Karjalan ELY-keskus suoritti tiistaina 13.5. melko kattavan Pohjois-Karjalan valkoposkihanhilaskennan. Laskennan perusteella noin 170 000 valkoposkihanhen arvioidaan oleilevan Pohjois-Karjalan alueella. Pohjois-Karjalan laskennan suurimmat kerääntymät olivat Rääkkylän Oravilahdella, jossa oli 15 000 valkoposkihanhea sekä Kiteen Kesälahdella, jossa oli 13 000 valkoposkihanhea.

BirdLife Suomen Tiira-lintutietopalvelun mukaan jakson isoimmat yksittäiset havainnot tehtiin Kouvolan alueella. Lauantaina 10.5. Pyhäjärvellä havaittiin 20 000 valkoposkihanhea, sunnuntaina 11.5. Teutjärvellä 50 000 valkoposkihanhea sekä tiistaina 13.5. Peräkylällä 25 000 valkoposkihanhea.

Suomen sisäinen hanhimuutto rauhallinen

Suomen sisäisiä muuttoryntäyksiä ei tällä jaksolla havaittu. Suurimmat hanhimuutot havaittiin tiistaina 13.5., jolloin esimerkiksi Savonlinnan Puruvedellä laskettiin 23 000 hanhea ja Rautjärven Simpeleellä 21 000 hanhea, mutta parvista noin puolet oli metsä- ja tundrahanhia ja toinen puolisko valkoposkihanhia.

Ruotsissa hanhimuutto oli vilkkaampaa jakson useana päivänä. Esimerkiksi lauantaina 10.5. Ruotsin eteläkärjessä Falsterbossa oli 56 000 muuttavaa valkoposkihanhea.

GPS-lähetinhanhet suuntaavat Suomeen ja pesimäalueelleen

Suurin osa Suomen, Saksan ja Alankomaiden Barentsinmeren kannan GPS-lähetinhanhista on lähtenyt talvehtimisalueiltaan. Suomeen saakka on ehtinyt 16 GPS-lähetinhanhea, joista 3 on Orimattilassa sekä Porvoossa, 2 Kiteellä ja 1 Järvenpäässä, Kuopiossa, Laukaassa, Loviisassa, Mikkelissä, Parikkalassa, Rantasalmella ja Rääkkylässä. Aunuksessa on edelleen 1, Virossa 24, Ruotsissa 1, Tanskassa 4, Saksassa 4 ja Alankomaissa 3.

Suomen ja Viron alueille on saapunut kolmeneljäsosaa lähetinhanhista. GPS-sijaintitiedot kuvaavat hyvin koko Barentsinmeren valkoposkihanhikannan muuton tilannetta. Ilmeisesti Vienanmerelle tai sitä edemmäs on mennyt toistaiseksi hyvin vähän valkoposkihanhia.

Nyt valkoposkihanhet ruokailevat ennen pesimäalueilleen muuttamista. Päämuutto on tapahtunut keskimääräisesti 17.–21.5. välillä, mutta miltä lähipäivien sääennuste näyttää Ilmatieteen laitoksen tutkija Jarmo Koistinen?

”Loppuviikko on kolea ja pohjoistuulinen, joten jos valkoposkihanhia muuttaa niin ne päätynevät enimmäkseen Viroon tai jos jatkavat matkaa niin muuttavat Suomen kaakkoispuolelta. Viikonloppuna pohjoisvirtaus heikkenee, jolloin saattaa käynnistyä hyväkin muutto. Maanantain ja tiistain aikana pohjoisvirtaus palaa, joten varsinaisen päämuuton käynnistymistä on vaikea ennustaa.”

Katso video valkoposkihanhista

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen lahivahinkokoordinaattori Joni Kivimäki kertoo videolla valkoposkihanhista ja korvauspäätösmenettelystä.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja BirdLife Suomi seuraavat valkoposkihanhien muuttoa

Edellisvuotiseen tapaan BirdLife Suomi ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus seuraavat valkoposkihanhien muuton etenemistä talvehtimisalueilta Suomeen ja siitä eteenpäin pesimäalueille. Suurena apuna seurannassa ovat Tiira-lintutietopalvelun ja Ilmatieteen laitoksen muuttosääennusteiden lisäksi Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen sekä saksalais- ja alankomaalaistutkimusten GPS-lähetinhanhien paikannuspalvelut. Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tutkimusta on rahoittanut ympäristöministeriö ja projektin hanhien liikkeitä pystyy seuraamaan Suomen lajitietokeskuksen sivulta.

Seuraava muuttotiedote julkaistaan keskiviikkona 21.5.2025.

