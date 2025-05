Sosiaali- ja terveysvaliokunnan opposition edustajat: Hallituksen rahapeliuudistus etenee pelialan ehdoilla – sosiaali- ja terveyspoliittiset näkökulmat on sivuutettu

– Hallituksen esitys lisää rahapelaamisen saatavuutta ja markkinointia. Asiantuntija-arvioiden mukaan tämä johtaa todennäköisesti pelihaittojen kasvuun ja niiden vakavoitumiseen. Hallitus toimii vastoin oman hallitusohjelmansa linjauksia, joissa korostetaan pelihaittojen ehkäisyä rahapelijärjestelmää uudistettaessa. Hallitus ohjelmaa ei noudatettu, toteaa kansanedustaja Ilmari Nurminen.

– Esityksen keskeisenä ongelmana on, että se on laadittu rahapelialan kaupallisten tavoitteiden ohjaamana, ilman että pelihaittojen torjuntaa ja ehkäisyä olisi huomioitu riittävästi, sanoo painottaa valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru.

Valiokunnan lausuntoluonnoksessa esitettiin useita vahvoja kirjauksia pelihaittojen torjumiseksi, mutta hallituspuolueet lievensivät näitä järjestelmällisesti. Merkittävin esimerkki on pelirajoituksia koskevan kirjauksen muutos. Alun perin valiokunnan mietinnössä korostettiin sen välttämättömyyttä, että uuteen rahapelijärjestelmään luodaan keskitetty yhtiöiden välinen pelirajoituskokonaisuus ja tarpeeksi alhaiset yhteiset talletus- ja tappiorajat pelihaittojen ehkäisemiseksi. Valiokunnassa sana ’välttämättömänä’ vaihdettiin ’tärkeäksi’. Tämä äänestettiin läpi äänin 9–8.

– Sanavalinta ei ole viaton yksityiskohta. Kun puhumme peliriippuvuuden torjunnasta, emme voi tyytyä pitämään tällaisia vaatimuksia ’tärkeinä’ – meidän on pidettävä niitä välttämättöminä. Nyt valiokunnan kanta vesitettiin juuri ratkaisevassa kohdassa, korostaa eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kim Berg.

Myös riittävän rahoituksen turvaaminen pelihaittojen ehkäisyyn vesitettiin valiokunnassa. Alkuperäinen kirjaus vaati riittäviä resursseja, mutta hallituspuolueet poistattivat nämäkin.

– Erityisen hälyttävää on, että hallituksen esitykseen on kirjattu 6 miljoonan euron vuotuinen rahoitus, mutta julkisen talouden suunnitelmassa varattu summa on vain 2,8 miljoonaa euroa, Aki Linden.

– Sosiaaliturvaministeri Grahn-Laasonen sanoi vielä hiljattain, ettei epäile tahtotilaa riittävien resurssien varmistamiseksi. Juuri kuitenkin tänään äänin 9–8 poistettiin valiokunnan lausunnosta rahapelihaittojen riittävään rahoitukseen ja hyvinvointialueiden resursseihin liittyvät huomiot. Tämä herättää vakavia kysymyksiä hallituksen sitoutumisesta pelihaittojen torjuntaan ja myös hyvinvointialueiden rahoituksen riittävyyteen. Pidämme välttämättömänä, että riittävä rahoitus pelihaittatyöhön turvataan, linjaa kansanedustaja Ville Merinen.

SDP esitti vihreiden ja vasemmistoliiton kannattama sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausuntoon päätösehdotusta, että hallintovaliokunta hylkäisi hallituksen esityksen. Esitys hävisi äänin 9–7 ja kaksi äänesti tyhjää. Lopputuloksena hallintovaliokunta ottaa sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunnon vain huomioon.

– Hallitus on valmistelun aikana johdonmukaisesti sivuuttanut sosiaali- ja terveyspoliittisen asiantuntemuksen. Asiantuntijat varoittavat pelihaittojen kasvusta, mutta hallitus ajaa mallia, jossa voitot valuvat yksityisille toimijoille ja kustannukset jäävät pelaajien, heidän perheidensä ja yhteiskunnan kannettaviksi, sanoo kansanedustaja Suna Kymäläinen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton edustajat nostavat esiin myös poliittisen takinkäännön perussuomalaisilta.

– Olemme pettyneitä perussuomalaisiin. Puheet ja teot eivät kohtaa. Julkisuudessa he puhuvat pelihaittojen torjumisesta, mutta kulisseissa haittojen ehkäisyn vaatimuksia lievennetään, sanoo kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen.

SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton jäsenet katsovat, että lakiesitys tulisi valmistella uudelleen ja siinä tulee huomioida sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden ja järjestöjen esittämät huolet. Pelihaittojen ehkäisy, erityisesti nuorten suojeleminen, ikärajan korottaminen 20 vuoteen, markkinoinnin rajoittaminen ja riittävän rahoituksen turvaaminen ovat hallituksen esityksessä sivuutettu.

– Erityisesti nuorten suojeleminen on keskeistä, mutta tämä ei saanut valiokunnan enemmistön jakamatonta tukea. Kansainvälisesti yhä useampi maa asettaa nuorten ensisijalle, meillä valittiin toisin – peliteollisuuden hyväksi, ei nuorten, päättää kansanedustaja Bella Forsgrén.

SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton edustajat muistuttavat, että rahapelijärjestelmän uudistuksen perimmäinen tavoite on ehkäistä haittoja – ei luoda uusia ongelmia.