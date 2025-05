Hyvinvointialueen alkuvuosi alkanut myönteisesti

Pirkanmaalla ikäihmisten ympärivuorokautisiin asumispalveluihin pääsee lakisääteisessä kolmessa kuukaudessa. Yli kolme kuukautta odottavat vain ne ikääntyneet, jotka jonottavat paikkaa tietystä asumisyksiköstä.

Yli 23-vuotiaat pääsevät Pirkanmaalla perusterveydenhuollossa hoitoon lakisääteisen tavoitteen mukaisesti. Hyvinvointialue on asettanut talousarviossa tiukemman tavoitteen yli 23-vuotiaiden hoitoon pääsystä kahdessa viikossa, mikä toteutui alkuvuonna 88 prosentilla asiakkaista. Myös suun terveydenhuollossa hyvinvointialue on asettanut itselleen laissa määriteltyä puolta vuotta tiukemman tavoitteen. Alkuvuonna 83 prosenttia aikuisväestöstä pääsi hammashoitoon neljässä kuukaudessa, kun tavoite on ollut 75 prosenttia. Alkuvuodesta käynnistettiin hoitoon pääsyä nopeuttavia toimenpiteitä erityisesti Tampereen alueella ja ne alkavat näkyä vähitellen.

Erikoissairaanhoidossa 96 prosenttia pirkanmaalaisista pääsi hoitoon lakisääteisessä ajassa.

Alkuvuoden tietojen pohjalta myös henkilöstön tyytyväisyys on hiukan kasvanut ja lähtövaihtuvuus vähentynyt. Työvoimaa on tällä hetkellä hyvin saatavilla. Sairauspoissaolojen vähentämiseksi aloitetut toimenpiteet eivät sen sijaan ole ehtineet vaikuttaa ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet vain hieman.

–Pystymme tällä hetkellä varsin hyvin vastaamaan palvelujen kasvavaan kysyntään, ja digitaalisten palvelujen käyttö kasvaa edelleen. Alkuvuoden tietojen perusteella taseeseen kertynyt alijäämä olisi edelleen mahdollisuuksien rajoissa kattaa 2026 loppuun mennessä. Se edellyttää meiltä malttia pysyä talousarviossa, sanoo hyvinvointialuejohtaja Juhani Sand.

Painetta talouteen tulee muun muassa työehtosopimuksen palkankorotuksista. Henkilöstökulujen ennustetaan kasvavan 7,8 % viime vuoteen nähden pääosin viime ja kuluvan vuoden palkankorotusten vaikutuksesta. Vuoden 2024 palkankorotukset nostavat palkkakustannusta tänä vuonna kokovuotisesti.

Hyvinvointialueiden uusi työehtosopimus tuo alalle noin 7,4 % palkankorotukset kolmen seuraavan vuoden aikana. Uusi palkkaratkaisu ei aiheuta merkittävää lisäpainetta vielä vuodelle 2025.

Vuoden 2026 talousarvion valmistelu on alkanut. Valtiovarainministeriön ennakolliset rahoituslaskelmat ensi vuoden rahoituksesta saatu ja ne vastaavat tässä vaiheessa hyvinvointialueen omia arvioita.

Aluehallitus käsittelee osavuosikatsausta 19. toukokuuta.

