Riitta Simolan esikoisdekkarissa ratkotaan mystisiä murhia Mikkelissä

Riitta Simolan rikosromaani Mikkelin varjot on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Mikkelin poliisilaitoksen resurssit joutuvat tiukoille, kun kaupungista löytyy lähes samaan aikaan kaksi ruumista. Toisesta vielä pää ja loput ruumiista erillään. Mikkelin poliisiyksikön rikosylikonstaapeli Lasse Verrantaus joutuu henkilökohtaisesti tapahtumien pyörteeseen, kun hänet ja hänen naisystävänsä Maaret huumataan kesken illanvieton. Verrantauksen poliisipari Vappu Viiperi löytää huumauksesta virkoavan Verrantauksen, mutta Maaret on kadonnut.

Jopa kokeneen ja taitavan rikosylikomisario Viiperin on vaikea yhdistää toisiinsa ja saada tolkkua Mikkelin lisääntyvistä kuolemista ja vankilassa tapahtuvista käänteistä. Maaretilta on käymässä aika vähiin, eikä kukaan ole turvassa ennen kuin murhaaja saadaan kiinni.



Riitta Simola on mikkeliläinen tietokirjailija ja Mikkelin kirjoittajien aktiivinen hallitusjäsen. Hän tehnyt lähes koko elämäntyönsä vahinko- ja riskienhallintayksikössä ja jakanut näin kirjoihinsa tietoa ja osaamista turvallisuudesta Suomessa. Simola on rohkea vaikuttaja, ja hän uskaltaa kirjoissaan ottaa kantaa yhteiskuntaamme koskettaviin ongelmiin.

Kirjoittaminen ja ryhmissä toimiminen on hänen intohimonsa: yhdessä olemme enemmän, yhdessä tekeminen on kivaa. Simolalta on aiemmin ilmestynyt tietokirjat Ulos pullosta (2023) sekä Siipirikkovarpunen (2024). Mikkelin varjot on hänen ensimmäinen rikosromaaninsa.

SIMOLA, RIITTA : Mikkelin varjot

376 sivua

Nidottu, pehmeäkantinen

ISBN 9789524171687

Ilmestymisaika: Toukokuu 2025

