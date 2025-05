Feasta Band Maratonissa kuullaan paikallisia artisteja nonstoppina

Feasta Band Maratonissa kuullaan paikallista musiikkia useasta genrestä kahdeksan artistin tai bändin toimesta. Tapahtumassa on rajattu anniskelualue, joten se on sallittu kaikenikäisille. Ovet avataan klo 19.00 ja tapahtumaan on vapaa pääsy.

Festa Band Maratonin ohjelma:

Perjantai 16.5.

klo 19.30–20.00 Rakkauden Pimeä Puoli

klo 20.20–20.50 Mons Ignifer

klo 21.10–21.40 Pakopisteet

klo 22.00–22.30 Nikita

Lauantai 17.5.

klo 19.30–20.00 Unohdetut Runoilijat

klo 20.20–20.50 Duo Luoma

klo 21.10–21.40 Jantteri

klo 22.00–22.30 Turbo Junkie

Tapahtuman järjestää Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut ja Volume ry. Tilaisuuden anniskelusta vastaa Ukkokari ry. Tapahtumassa on pakollinen 2 euron narikkamaksu.