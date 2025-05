Byrokratian purku on tärkeää, mutta maatalouspolitiikka tarvitsee myös rahoituksen

”Komission esitys puuttuu moniin yksittäisiin ja usein turhaksi koettuihin hallinnon vaatimuksiin. Toki odotamme, että nämä komission hyvät ja tervetulleet aikeet muuttuvat nopeasti myös käytännön teoiksi”, MTK:n maatalousjohtaja Johan Åberg sanoo.

Åberg huomauttaa, etteivät kaikki komission esitykset vaikuta Suomeen. Tällainen on esimerkiksi alle 2500 euroa tukia saavien tilojen vapauttaminen kaikesta tukibyrokratiasta, koska kyseistä pienten tilojen tukijärjestelmää ei Suomessa ole käytössä. Sen sijaan esimerkiksi luomutilat olisivat Suomessakin saamassa huomattavasti helpotuksia hallinnolliseen taakkaansa sekä mahdollisuuden luomukotieläintukiin eläinmäärän perusteella.

Ehkä merkittävimpänä muutoksena Åberg näkee jäsenmaille esityksessä annetun vallan päättää korkeammista tukitasoista silloin, kun tuotannon kansalliset vaatimukset ovat EU:n määräämää tasoa kireämmät.

”Tämä koskisi ilmasto-, ympäristö- tai eläinten hyvinvointivaatimuksissa käytännössä lähes koko suomalaista tuotantoa”, Åberg toteaa.

Komissio lisäisi myös jäsenmaiden päätösvaltaa mahdollisissa kriiseissä maataloudelle osoitettavien erityistoimien toteuttamisessa. Kriisipakettien käytännön toteutus tapahtuisi olemassa olevia tukijärjestelmiä käyttäen. Tämä nopeuttaisi akuuttien ongelmatilanteiden ratkaisuja huomattavasti, Åberg kiittelee.

”Uusi komissio on jo tehnyt useita myönteisiä ja EU:n ruokaturvaa vahvistavia aloitteita. On kuitenkin ratkaisevaa, kuinka komissio ja jäsenmaat ratkaisevat politiikan rahoituksen. Siinä suhteessa voimakkaat odotukset liittyvät heinäkuun puoleenväliin, jolloin komissio on luvannut julkistaa esityksensä sekä tulevan ohjelmakauden budjetista että maatalouspolitiikasta”, Åberg huomauttaa.

Lisätietoja:

Johan Åberg, maatalousjohtaja, MTK, 040 523 3864

Juha Lappalainen, tutkimuspäällikkö, MTK, 040 546 6675