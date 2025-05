Pohde yhtenäistää sosiaali- ja terveyskeskusten aukioloajat

Sosiaali- ja terveyskeskukset, joissa aukioloaika muuttuu, ovat Haapaveden, Ylivieskan, Sievin, Nivalan, Kalajoen, Himangan, Haapajärven, Reisjärven, Pyhäjärven, Kärsämäen, Pyhännän ja Oulaisten sosiaali- ja terveyskeskukset. Jatkossa aukioloajat ovat maanantaista torstaihin kello 8–16 ja perjantaisin kello 8–15.

Kiireettömän ja kiireellisen hoidon tarpeessa

Kun tarvitset kiireellistä tai kiireetöntä hoitoa maanantaista torstaihin kello 8–16 ja perjantaisin kello 8–15, soita omaan sosiaali- ja terveyskeskukseesi. Löydät yhteystiedot Pohteen verkkosivuilta.

Vaihtoehto puhelulle on Digitaalinen sote-keskus Pohteen verkkosivuilla. Valitse sairaanhoitajan chat. Digitaalinen sote-keskus on auki maanantaista perjantaihin kello 7–21 sekä viikonloppuisin ja juhlapyhinä kello 8–18.



Jos tarvitset kiireellistä hoitoa illalla, yöllä, viikonloppuna tai juhlapyhänä etkä voi odottaa seuraavaa arkipäivää ja oman sosiaali- ja terveyskeskuksesi aukeamista, soita Päivystysapuun puh. 116 117. Päivystysapu arvioi tilanteesi ja ohjaa tarvittaessa eteenpäin joko omaan sosiaali- ja terveyskeskukseen tai päivystykseen tai kiirevastaanotolle tarkennettuun hoidon tarpeen arviointiin. Päivystysavulla on myös käytössä chat-palvelu, johon tarvitset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Lisätiedot Päivystysavun verkkosivulta.



Jos sinut ohjataan terveydenhuollon palveluista päivystykseen, sinun ei enää erikseen tarvitse ottaa yhteyttä Päivystysapuun.

Aikuinen voi asioida alle 12-vuotiaan huollettavan lapsen puolesta Digitaalisessa sote-keskuksessa ja Päivystysavussa ilman erillistä valtuutusta. Yli 18-vuotiaan henkilön puolesta voi asioida, jos valtuudet on myönnetty puolesta asiointiin Suomi.fi-palvelussa. Palveluissa ei voi asioida 12–18-vuotiaan huollettavan puolesta, vaan he asioivat itse ja tarvitsevat kirjautumista vaativaan asiointiin oman vahvan tunnistautumisensa.

Hätätilanteessa soita aina 112. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi kova rintakipu, äkillinen kouristelu, hengitysvaikeus, tajuttomuus, halvausoireet, tulipalo tai kolari.