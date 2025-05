Vain 50 minuuttia viikossa voi pienentää ennenaikaisen kuoleman riskiä merkittävästi

Moni meistä on joskus aloittanut juoksuharrastuksen, hankkinut parhaat juoksukengät, mutta jättänyt kuitenkin homman kesken heti ensimmäisten viikkojen jälkeen. Yleensä syy on ollut se, että tavoitteet on asetettu liian korkealle tai aloitus ollut liian raskas.

Jos tunnistat kuvauksesta itsesi, niin hyvä uutinen on se, että juoksemisen ei tarvitse olla maratonharjoittelua eikä edes viikoittaisia kympin lenkkejä. Uusimpien tutkimusten mukaan jo lyhyet ja kevyet lenkit riittävät tuomaan yllättävän suuria terveyshyötyjä.

British Journal of Sports Medicine -lehden julkaiseman laajan tutkimuskatsauksen mukaan jo muutama lyhyt lenkki viikossa voi riittää. Kyseessä oli laaja meta-analyysi, jossa analysoitiin yli 230 000 aikuisen liikuntatottumuksia ja tarkasteltiin juoksun yhteyttä kuolleisuuteen eri syistä. Tulokset osoittavat, että juoksu on yhteydessä merkittävästi pienempään ennenaikaisen kuoleman riskiin. Tutkimuksen mukaan:

Jo 50 minuuttia kevyttä juoksua viikossa voi pienentää ennenaikaisen kuoleman riskiä jopa 27 % verrattuna niihin, jotka eivät juokse lainkaan.

Juoksu voi merkittävästi vähentää riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin sekä erilaisiin syöpiin.

Terveyshyödyt ilmenevät jo pienilläkin juoksumäärillä – enempää ei välttämättä tarvita, eikä suurempi määrä tuo välttämättä lisähyötyjä.

Säännöllinen juoksu tukee myös mielenterveyttä ja auttaa stressinhallinnassa.

Toinen, vuonna 2025 julkaistu tutkimus antoi puolestaan näyttöä siitä, että 75 minuuttia viikoittaista juoksua voi alentaa biologista ikää jopa 12 vuodella. Tässä tutkimuksessa havaittiin, että säännöllisesti juoksevilla oli pidemmät ja lukuisammat telomeerit – solujen suojamekanismit, jotka hidastavat ikääntymistä ja suojaavat esimerkiksi Alzheimerin taudilta ja muilta sairauksilta.

Olitpa sitten vasta-alkaja tai pidempää juoksutaukoa pitänyt harrastaja, tutkimuksien mukaan tärkeintä on, että lähtee liikkeelle. Hyötyjen saavuttamiseksi ei tarvita maratonohjelmaa tai täydellistä treenisuunnitelmaa. Riittää, että vedät juoksukengät jalkaan ja suuntaat ulos nauttimaan liikkeen ja raikkaan ilman vaikutuksista. Jo lyhyt lenkki kerran viikossa voi olla juuri se askel, joka tekee elämästä energisemmän, terveemmän ja entistä pidemmän.