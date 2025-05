SDP:n Riitta Mäkinen: Hallitus lisää velkaantumista, vaikka muuta väittää

Hallituksen uusin hokkuspokkus-temppu on veronkevennykset, jotka maksavat itse itsensä. Totuus on kuitenkin toinen, sillä talousasiantuntija toisensa jälkeen on kyseenalaistanut hallituksen tarinan. Viimeinen niitti hallituksen toiveajattelulle oli valtiovarainministeriön hallituksen riihen taustamuistioiden julkaiseminen. Niistä käy selkeästi ilmi, että riihen päätösten myötä velka kasvaa.

- Asian on hyvin yksinkertainen: veronalennukset rahoitetaan velkarahalla, myös pitkällä aikavälillä, Mäkinen sanoo.

Hallituksen silmänkääntötemppu eli pikavipin ottaminen valtion eläkerahastosta on Mäkisen mukaan kallis sumutus.

- Velka on velkaa, vaikka sen ottaisi eläkerahoista, sillä eläkkeet on kuitenkin maksettava. Mutta vaikka teeskenneltäisiin, että tuo miljardi ilmestyy tyhjästä ja vaikka uskottaisiin asiantuntijoiden laajasti epäilemiin kasvuvaikutukseen, velka kasvaa silti.

Hallitus on jo kaksi vuotta on selitellyt Suomen huonoa kasvua ja työllisyyttä suhdanteilla siitä huolimatta, että suhdanne on sama myös Suomen keskeisille verrokkimaille.

- On selvää, että hallitus on myös omilla tekemisillään ja tekemättä jättämisillään heikentänyt Suomen tilannetta. Rakennusalan kriisin hoitamisen laiminlyönti ja pienyrittäjien unohtaminen ovat tästä oivia esimerkkejä, Mäkinen muistuttaa.

Mäkinen mukaan hallitus hakee nyt kasvua kippaamalla lastillisen velkarahaa varakkaille.

- Melko kauas jäivät kasvuriihen kunnianhimoiset kasvutavoitteet, Mäkinen päättää.