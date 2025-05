Laulun juhlaa: Vaasan Kuorofestivaalilla esiintyy yli 80 kuoroa 22.-24.5.2025

Festivaalin pääkonsertti Merikuvia ja mestariteoksia kokoaa yhteen Vaasan kaupunginorkesterin ja turkulaisen huippukuoro Key Ensemblen. Vaasan kirkossa perjantaina 23.5. klo 18 järjestettävä konsertti kuljettaa kuulijan merellisiin maisemiin. Key Ensemble esittää muun muassa Toivo Kuulan vaikuttavan Meren virsi -teoksen, jonka jälkeen kaupunginorkesteri jatkaa Uuno Klamin sävelrunoteoksella Merikuvia.

Semmarit valtaa Ritzin lavan kahdella konsertilla

Ritzin lavan valtaa lauantaina 24.5. klo 16 ja 19 huippusuosittu Semmarit Mammarit 35-v. juhlakiertueellaan. Luvassa on isoille lavoille luotu show, jossa kuullaan uutta semmarituotantoa, uudistuneita versioita vanhemmista kappaleista sekä tuttuja semmarihittejä. Illan pääkonsertti klo 19 on jo ennakkoon loppuunmyyty, mutta suuren kysynnän vuoksi päivään on lisätty ylimääräinen esitys klo 16.

Suurkuoro tuo kevään ja rakkauden kaupungintalolle

Lauantaina 24.5. klo 17 Vaasan kaupungintalolla esiintyy Finlands Svenska Damkörsförbundin suurkuoro, joka kokoaa yhteen 13 naiskuoroa ja yli 150 laulajaa eri puolilta ruotsinkielistä Suomea. Konsertin Kevättä ja rakkautta ohjelmisto pohjautuu kuoroliiton suosittuun laulukirjaan Damernas lilla svarta, jossa yhdistyy tutut kuorolaulut, uudet sävellykset ja jännittävät sovitukset.

Laulun parantavaa voimaa

Musiikkineuvos Marjukka Riihimäki saapuu kuorofestivaaleille Laulusta Voimaa! -seniorikuoronsa kanssa. Palkittu kuoronjohtaja on eläkkeellä ollessaan laulattanut asukkaita palvelutaloissa ja puhunut laulamisen parantavasta voimasta myös muistisairaille.

Kuoro vierailee festivaaleilla kolmessa palvelutalossa tuoden laulun iloa asukkaille Folkhälsanhuset Wasaan, Präntöön Helmeen sekä Vuorikotiin. Lisäksi kuoro osallistuu Kauppakeskus Rewellin Non Stop -tapahtumaan perjantaina 24.5., minkä päätteeksi Riihimäen ja kuoron johdolla on luvassa yhteislaulua. Kuoron kanssa Vaasaan saapuu psykologi ja tietokirjailija Pirkko Lahti, joka pitää puheenvuoron musiikin ja kulttuurin vaikutuksista hyvinvointiin.

Kuorokaraokea, iltamia ja ilmaiskonsertteja

Konserttien lisäksi festivaaleilla järjestetään pop-rock-iltamat perjantaina 23.5. klo 19 Kulttuuritalo Fannyssä sekä lauantain 24.5. iltamat kuorokaraoken merkeissä Jolene Happy Bar Vaasassa klo 21.

Kuorofestivaalien ajan esitetään ilmaiskonsertteja eri puolilla kaupunkia. Kauppakeskus Rewellissä perinteisissä Non Stop -tapahtumissa kuullaan kahden päivän aikana liki 40 kuoroa. Tänä vuonna uutuutena järjestetään viisi teemakonserttia: pääkonsertti Merikuvia ja mestariteoksia, Yhtyeet estradilla ja Kansanlaulut meiltä ja maailmalta kaupungintalolla, Gospel Palosaaren kirkossa sekä Ystävyyden ja rakkauden laulut Kulttuuritalo Fannyssa.

Konserttiliput maksullisiin konsertteihin myydään tapahtumien ovelta, StudioTicketissä (Kauppakeskus Rewell, 2. krs) tai NetTicket-palvelusta osoitteista:

Katso koko ohjelma osoitteesta vaasa.fi/kuorofestivaali.

Katso tallenne tiedotustilaisuudesta: https://drive.google.com/file/d/17zbau6Dj3dit0uG7HBgUkpA7bnUP8lRA/view