Sångglädje: Över 80 körer uppträder på Vasa Körfestival 22-24.5.2025

Festivalens huvudkonsert Havsbilder och mästerverk sammanför Vasa stadsorkester och toppkören Key Ensemble från Åbo. Konserten som hålls i Trefaldighetskyrkan fredagen den 23 maj kl. 18 tar med lyssnarna till ett havslandskap. Key Ensemble framför bland annat Toivo Kuulas imponerande verk Havets psalm, följt av stadsorkesterns framförande av Uuno Klamis tonsatta diktverk Havsbilder.

Semmarit intar scenen på Ritz med två konserter

Lördagen den 24 maj kl. 16 och 19 intas scenen på Ritz av den populära gruppen Semmarit med sin jubileumsturné Mammarit 35 år. Det bjuds på en show skapad för stora scener och man får höra nyproduktion av Semmarit, nya versioner av äldre stycken samt kända hittar av gruppen. Kvällens huvudkonsert kl. 19 är redan slutsåld, men på grund av stor efterfrågan har en extra föreställning lagts till kl. 16.

Storkören för med sig vår och kärlek till stadshuset

Lördagen den 24 maj kl. 17 uppträder Finlands Svenska Damkörsförbunds storkör i Vasa stadshus. Kören samlar 13 damkörer och över 150 sångare från olika delar av Svenskfinland. Konserten Vår och kärlek grundar sig på förbundets populära sångbok Damernas lilla svarta, och förenar kända körsånger, nya kompositioner och intressanta arrangemang.

Sångens helande kraft

Musikrådet Marjukka Riihimäki kommer till körfestivalen med sin seniorkör Laulusta voimaa! Den prisbelönta dirigenten har som pensionär ordnat sångstunder på äldreboenden och talat om sångens helande kraft också för personer med minnessjukdomar.

Under festivalen besöker kören tre serviceboende och sprider sångglädje till de boende i Folkhälsanhuset Wasa, Brändös Pärla och Berghemmet. Dessutom medverkar kören i Non Stop-evenemanget i köpcentret Rewell fredagen den 24 maj, vilket avslutas med allsång under ledning av Riihimäki och kören. Med Riihimäki och kören kommer psykologen och fackförfattaren Pirkko Lahti till Vasa. I samband med att kören uppträder har Lahti ett inlägg om hur musiken och kulturen påverkar välfärden.

Körkaraoke, soaréer och gratiskonserter

Utöver konserterna ordnas under festivalen en pop-rocksoaré på fredagen kl. 19 i Kulturhuset Fanny samt en lördagssoaré med körkaraoke i Jolene Happy Bar i Vasa kl. 21.

Under körfestivalen ordnas gratiskonserter i olika delar av staden. I köpcentret Rewell, på de traditionella evenemangen Non Stop, får man under två dagar lyssna på nästan 40 körer. Som nyhet i år ordnas fem temakonserter: huvudkonserten Havsbilder och mästerverk, Ensemblen på estraden och Folkvisor från när och fjärran i stadshuset, Gospel i Brändö kyrka samt Sånger om vänskap och kärlek i Kulturhuset Fanny

Konsertbiljetter till de avgiftsbelagda konserterna säljs vid entréerna till evenemangen, på StudioTicket (köpcentret Rewell, 2 vån.) eller i tjänsten NetTicket:

Se hela programmet på adressen vasa.fi/korfestival.

Se inspelning av presskonferensen: https://drive.google.com/file/d/17zbau6Dj3dit0uG7HBgUkpA7bnUP8lRA/view