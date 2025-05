Israelin on lopetettava palestiinalaisten etninen puhdistus ja avun välineellistäminen Gazassa

Yhdysvallat ja Israel ehdottavat, että Israel alkaisi hallita tarvikkeiden jakelua Gazassa. Ehdotus herättää vakavan huolen humanitaarisista, eettisistä, turvallisuuteen liittyvistä ja oikeudellisista kysymyksistä. Väestön pakkosiirron ja tarkistusten asettaminen avun ehdoksi on jälleen yksi väline palestiinalaisten etnisessä puhdistuksessa.

Lääkärit Ilman Rajoja torjuu ja tuomitsee kaikki suunnitelmat, jotka vähentävät avun saatavuutta entisestään ja joissa apua käytetään palvelemaan Israelin tavoitteita miehittää palestiinalaisalueita.

Todistamme reaaliajassa, kuinka Gazassa luodaan olosuhteita palestiinalaisten hävittämiseksi alueelta. Gazasta on tullut maanpäällinen helvetti palestiinalaisille sen jälkeen, kun Israel aloitti uudelleen hyökkäykset ja esti kaiken avun toimittamisen Gazaan 2. maaliskuuta. Palestiinalaisten selviytyminen on Israelin viranomaisten varassa, sillä ne estävät koko väestöltä ruoan, veden, sairaanhoidon ja suojan saamisen. Israel jatkaa etnistä puhdistusta tuhoamalla tarkoituksella elämän edellytykset palestiinalaisilta Gazassa.

Humanitaarisen avun estäminen rikkoo YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 2720, jossa vaaditaan humanitaarisen avun esteetöntä toimittamista siviileille. Väitteitä, joiden mukaan Hamas ohjaisi apua muualle, ei ole vahvistettu, eivätkä väitteet missään määrin oikeuta tällaisia toimenpiteitä. Miehittäjävaltiona Israelin täytyy helpottaa puolueettoman humanitaarisen avun tarjoamista sitä tarvitsevalle väestölle.

YK:n, EU:n jäsenvaltioiden sekä kaikkien, jotka voivat vedota Israeliin, täytyy välittömästi käyttää poliittista ja taloudellista vaikutusvaltaansa avun välineellistämisen lopettamiseksi. Israelin täytyy sallia humanitaaristen tarvikkeiden, ruoan, polttoaineen ja lääkkeiden toimittaminen ihmisille Gazassa.

Järjestöt, kuten World Central Kitchen (WCK) sekä Maailman ruokaohjelma (World Food Programme, WFP) ovat ilmoittaneet, ettei niillä ole enää elintarvikevarastoja Gazassa. Suurin osa yhteiskeittiöistä ja leipomoista on suljettu. Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön työntekijät ovat havainneet aliravitsemusta sairastavien potilaiden määrän kasvaneen 32 prosenttia viimeisten kahden viikon aikana.

Hupenevat polttoainevarastot rajoittavat puhtaan veden saantia, sillä veden puhdistamiseen ja jakeluun Gazassa tarvitaan polttoainetta. Vielä toiminnassa oleviin terveydenhuollon laitoksiin hyökätään ja välttämättömien tarvikkeiden varastot tyhjenevät nopeasti. Niiden määrä ja kapasiteetti on jo nyt riittämätön väestön tarpeisiin nähden. Lääkärit Ilman Rajoja -järjestö ei ole saanut tarvikkeita 11 viikkoon, ja elintärkeistä lääkintätarvikkeista, kuten steriileistä siteistä ja käsineistä on vakava pula.

Tällä hetkellä 70 prosenttia Gazasta on aluetta, jolla palestiinalaiset eivät saa oleskella. Israel on antanut evakuointimääräyksiä tai kieltänyt muutoin palestiinalaisia menemästä näille alueille Gazassa. Palestiinalaisia on pakkosiirretty paikasta toiseen, eikä yksikään alue Gazassa ole säästynyt Israelin hyökkäyksiltä. Tilanne on niin epätoivoinen, että Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön työntekijät kertovat hoitaneensa ja kotiuttaneensa potilaita vain nähdäkseen heidän palaavan uusien vammojen kanssa.

Israelin suunnitelma välineellistää apu on kyyninen vastaus humanitaariseen kriisin, jonka se on luonut. Israel liittolaisineen voisi halutessaan lopettaa saarron tänään, ja päästää humanitaarista apua niille, joiden selviytyminen riippuu siitä.