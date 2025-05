Tulli aloittaa yhteistoimintaneuvottelut – muutoksilla ei tavoitella henkilöstövähennyksiä

Tullin tutkinnassa törkeä rahanväärennys – uusi rikos paljastui kansainvälisen yhteistyön avulla 15.5.2025 08:00:00 EEST | Tiedote

Tullissa on tutkittu törkeää rahanväärennyskokonaisuutta, jossa Suomeen on toimitettu lähes 260 000 euron arvosta väärennettyä rahaa alkuvuonna 2025. Väärennöksiä on toimitettu pikarahtina ja postilähetyksinä Italiasta ainakin neljä kertaa. Törkeät rahanväärennykset ovat Suomessa harvinaisia.