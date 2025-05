ENNAKKOTIEDOTE: Juha Itkosen elegantti rakkausromaani saa pohtimaan elämän suuria valintoja

Juha Itkonen on yksi Suomen tunnetuimmista nykykirjailijoista. Palkitun ja kiitetyn tekijän uusin teos, intensiivinen ja intiimi romaani Huomenna kerron kaiken (Gummerus) ilmestyy kirjailijan 50-vuotissyntymäpäivänä. Elegantti ja latautunut rakkausromaani saa pohtimaan elämän suuria valintoja. Samalla se on kertomus vuosituhannen vaihteen Suomesta ja kirjojen ja kirjallisuuden merkityksestä. Romaani on arvosteluvapaa 5.6.