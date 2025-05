Schneider Electric ykkössijalla ABI Researchin vuoden 2025 verkon digitalisointiteknologioiden vertailussa

Schneider Electricin alan johtava ohjelmisto on saavuttanut huippuarvosanat innovaatioista ja toteutuksista.

Tunnustus vahvistaa yhtiön asemaa sähköverkon digitaalisen muutoksen vauhdittamisessa.

Ykkössija on seurausta Schneider Electricin One Digital Grid Platform -alustan lanseerauksesta, joka on integroitu ja tekoälyllä toimiva alusta joka on suunniteltu parantamaan verkon joustavuutta, luotettavuutta ja tehokkuutta

Energianhallintaan ja automaatioratkaisuihin erikoistunut Schneider Electric on sijoittunut maailmanlaajuisesti ykkössijalle ABI Researchin vuoden 2025 Competitive Ranking on Grid Digitalization Technologies -vertailussa.

ABI Research on maailmanlaajuinen teknologiamarkkinoita kartoittava yritys, joka tarjoaa strategista ohjausta myyjille, yrityksille ja hallituksille transformatiivisista teknologioista, kuten IoT:stä, tekoälystä (AI) ja teollisuusautomaatiosta. Raportissa arvioidaan johtavia palveluntarjoajia lukuisten innovaatio- ja toteutuskriteerien perusteella, ja Schneider Electric on noussut parhaaksi toimittajaksi ohjelmistojensa vahvuuden sekä kestävyyteen, joustavuuteen ja toiminnalliseen huippuosaamiseen sitoutumisen ansiosta.

ABI Researchin mukaan "Schneider Electric sai korkeimmat pisteet yleisessä rankingissa yhdistämällä kattavan, kohdennetun ja markkinoiden johtavan verkkoteknologiapaketin vahvaan käyttöönottoon, vankkaan ekosysteemilähestymistapaan ja vahvaan sitoutumiseen kestävään kehitykseen." Raportissa korostettiin erityisesti Schneider Electricin edistyksellisiä tarjontaa EcoStruxure Advanced Distribution Management -järjestelmissä, EcoStruxure Distributed Energy Resource Management Systems -järjestelmissä, Outage Management Systems -järjestelmissä, energia- ja muuntojoustavuudessa sekä virtuaalisissa sähköasemissa – kaikki toimitettuna modulaarisen, ja yhteentoimivan alustan kautta.

– Tunnustuksen saaminen ABI Researchilta maailman johtavana sähköverkon digitalisointiteknologioiden toimittajana on valtava saavutus, sanoo Schneider Electricin avainasiakaspäällikkö Konsta Leino.

– Sijoitus kuvastaa jatkuvaa sitoutumistamme innovaatioihin ja vahvoja kumppanuuksia, joita olemme rakentaneet koko energiaekosysteemissä. Ratkaisumme on rakennettu tukemaan energialaitoksia nykypäivän haasteiden hallinnassa, verkon modernisoinnin edistämisessä ja luotettavien, kestävien tulosten tuottamisessa nopeasti muuttuvassa energiaympäristössä – juuri näiden ominaisuuksien ansiosta saimme tämän tunnustuksen.

ABI Research kehui Schneiderin "vertaansa vailla olevaa kattavuutta alan johtavien kestävän kehityksen ja ekosysteemilähestymistapojen ohella" ja korosti sen asemaa "suosituimpana ohjelmistokumppanina siirtoverkonhaltijoille, jakeluverkonhaltijoille ja energialaitoksille, jotka haluavat digitalisoida verkkoja ja verkko-omaisuutta".

ABI Researchin ykkössijoitus on seurausta Schneider Electricin One Digital Grid Platform -alustan lanseerauksesta. Integroitu ja tekoälyllä toimiva alusta on suunniteltu parantamaan verkon joustavuutta, luotettavuutta ja tehokkuutta. Uusi alusta perustuu avoimeen, modulaariseen kehykseen, ja se tarjoaa datan ja teknisen perustan riippumattomien ohjelmistoratkaisujen integroimiseksi, jolloin energialaitokset voivat nopeuttaa verkon modernisointia ja toimittaa puhtaampaa ja edullisempaa energiaa. Alusta antaa energialaitoksille mahdollisuuden virtaviivaistaa toimintoja ja vähentää suunnittelu- ja ylläpitokustannuksia. Alusta on saatavilla vuoden 2025 loppupuolella.

Lisätietoja:

Susanna Niemelä, Brand, PR and Communication Manager, Schneider Electric Finland, p. 050 3545 666, susanna.niemela@se.com

Tietoja ABI Researchista

ABI Research on maailmanlaajuinen teknologiatutkimusyritys, jolla on ainutlaatuinen asema teknologiaratkaisujen tarjoajien ja loppumarkkinayritysten risteyskohdassa. Toimimme siltana, joka yhdistää saumattomasti nämä kaksi segmenttiä tarjoamalla yksinoikeudella tehtyä tutkimusta ja asiantuntevaa ohjausta menestyksekkäiden teknologiatoteutusten edistämiseksi ja strategioiden toimittamiseksi, jotka todistetusti houkuttelevat ja säilyttävät asiakkaita. Lisätietoja löytyy osoitteessa www.abiresearch.com.