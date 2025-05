Tikanojan taidekodissa alkaa mittava remontti, joka sulkee museon kesäksi - Järnefelt-näyttely esillä 24.5. saakka

Suosittu Eero Järnefelt-näyttely on esillä vielä lauantaihin 24.5. saakka ja museo on avoinna keskiviikosta lauantaihin klo 10-17. Museo sulkeutuu Eero Järnefeltin näyttelyn päätyttyä. Kesän aikana Tikanojan taidekodissa tehdään rakennuksen julkisivu- ja kattoremontti sekä kunnostetaan sisätiloja.

- Tikanojan taidekodissa on ollut korjaustarpeita jo jonkin aikaa ja nyt saimme korjauksista sovituksi siten, että samalla aiemmin sovitut museoiden sulkuvaatimukset säästösyistä saadaan kohteen osalta kuitatuksi. On harmillista, että museo on suljettuna kesällä, mutta toisaalta arvorakennusten kunnosta on pidettävä huolta ja tietyt korjaukset asettavat väistämättä rajoituksia varsinaiselle toiminnalle, sanoo museotoimenjohtaja Elina Bonelius.

Palkintona kärsivällisyydestä Bonelius lupaa entistä ehomman Tikanojan taidekodin. Laajan remontin jälkeen museo avautuu jälleen syyskaudella 27.9. uusien näyttelyiden myötä, jolloin nähdään suomalaista nykykuvitustaidetta sekä teoksia Tikanojan kokoelmista.

Muut museokohteet avoinna kesäkaudella uusin näyttelyin

Vaasan museoista Kuntsin modernin taiteen museo, Pohjanmaan museo ja Vanhan Vaasan museo ovat avoinna kesällä uusin näyttelyin. Kuntsilla on esillä Ulrika Fermin yksityisnäyttely Weather[ing] ja Taideyliopiston Kuvataideakatemiaan linkittyvien kuvataiteilijoiden ryhmänäyttely Interferences 26.4.–16.8. Pohjanmaan museossa nähdään pysyvien näyttelyiden lisäksi Inkeri Julkusen naivistista taidetta esittävä näyttely 7.6.–19.10.

Vanhan Vaasan museo avautuu 4.6. ja on avoinna elokuun loppuun saakka. Kesällä museossa nähdään muun muassa pienimuotoinen arkeologinen näyttely Korsholman valleista, jotka kätkevät sisäänsä löytöjä keskiajalta 1700-luvun lopulle saakka.

Museoista Pohjanmaan museo on avoinna keskiviikosta sunnuntaihin ja muut keskiviikosta lauantaihin klo 10–17. Vanhan Vaasan museoon on maksuton sisäänpääsy.

Syyskaudella museot ovat suljettuina niin ikään säästösyistä tavallista pidempiä jaksoja. Taukojen aikana vaihdetaan näyttelyitä. Pohjanmaan museo on suljettuna 20.10.–30.11. ja Kuntsin modernin taiteen museo loppuvuoden ajan.