Sosionomi YAMK -tutkinto luo vahvat edellytykset päiväkodin johtajan tehtävään

Nykyinen hallitusohjelma sisältää kirjauksen päiväkodin johtajan pätevyyden tunnustamisesta sosionomi (YAMK) -tutkinnon suorittaneille.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia esittää asiaa edistävään työryhmään edustajakseen erityisasiantuntija Anne Rytilahtea, jolla vahva kokemus varhaiskasvatuksen johtamisesta ja edunvalvonnasta.

– On hienoa, että kirjausta ryhdytään viimein toteuttamaan. Varhaiskasvatuksen sosionomi (YAMK) -tutkinnon kelpoisuus päiväkodin johtajaksi parantaa merkittävästi alan veto- ja pitovoimaa, Rytilahti kertoo.

Ammattilaisten yhdenvertaisuus vahvistuu

Päiväkodin johtajan tehtävä edellyttää nykylain mukaan varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden lisäksi kasvatustieteen maisterin tutkintoa. Maisterihaussa yliopistot vaativat käytännössä pohjalle kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon.

Sosionomin tulee siten suorittaa AMK-tutkintonsa päälle 60 opintopisteen laajuiset yliopistolliset kasvatustieteen perus- ja aineopinnot saadakseen hakukelpoisuuden maisteriopintoihin. YAMK-opintoihin hän on hakukelpoinen ilman lisäopintoja.

– Asetelma on ammattilaisten välillä epäreilu, sillä varhaiskasvatuksen sosionomin tutkintoon sisältyy jo vähintään 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja. Myöskään koulutuksellisten resurssien näkökulmasta ei ole järkevää kuormittaa yliopistoja tällä tavalla, Rytilahti sanoo.

Kokopäiväinen opiskelu on monelle myös taloudellisesti mahdotonta, erityisesti aikuiskoulutustuen poistuttua.

Hyvät valmiudet tehtävään

Varhaiskasvatuksen sosionomilla (YAMK) on erinomaiset valmiudet johtaa päiväkotia. Jo pohjatutkintoon sisältyy paljon johtajuuden, ohjauksen, pedagogiikan, varhaiskasvatuksen didaktiikan ja sosiaalipedagogiikan opintoja. Sosionomi (YAMK) -tutkinto syventää tutkimus- ja kehittämistyön taitoja sekä käytännön johtamis- ja kehittämisosaamista.

– Koulutuksen luomat valmiudet ovat vahvistumassa entisestään, sillä ammattikorkeakoulut rakentavat parhaillaan varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan ja didaktiikkaan liittyviä opintoja, jotka sisältyvät sosiaalialan johtamisen ja kehittämisen (YAMK) -tutkintoon, Rytilahti kertoo.

Osaajapula estetään ennakoivasti

Päiväkodin johtajien vakansseja on yhteensä noin 2000 kappaletta. Syksyllä 2023 päiväkodeissa työskenteli kuitenkin vain noin 1000 kasvatustieteen maisteria eri tehtävissä. Suomen kuudessa suurimmassa kunnassa kasvatustieteen maistereita on nykyisistä päiväkodin johtajista vain kymmenesosa.

– Vakansseja ei saada täyteen pelkillä kasvatustieteen maistereilla, kun huomioidaan lähivuosina eläköityvien päiväkodin johtajien suuri määrä, Rytilahti sanoo.

Kuntien eläkevakuutuksen (KEVA) ennusteen mukaan päiväkotien johtajista 45 prosenttia siirtyy eläkkeelle vuoteen 2033 mennessä.

Kuntaliiton arvion mukaan 300 sosionomitaustaista päiväkodin johtajaa, joista usealla on jo ylempi ammattikorkeakoulututkinto, menettää kelpoisuutensa vuonna 2030, mikäli he eivät ole suorittaneet varhaiskasvatuksen maisterin tutkintoa. Tälle ryhmälle sosionomi (YAMK) -tutkinto on yhteiskunnan resurssien kannalta järkevämpi suorittaa kuin kasvatustieteen maisterin tutkinto.